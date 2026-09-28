Decididos a estar alerta

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El edil de Montevideo Gonzalo Gómez, cuyo asesor en la Junta Departamental de Montevideo era Pablo Leiva –quien resultó condenado por lavado de activos en una causa por narcotráfico–, compareció este domingo ante la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional. El organismo encomendó a la Comisión de Ética blanca a recibir al edil, que “se ha puesto a disposición”, e informó que este pidió licencia en el Honorable Directorio “hasta aclarar todas las responsabilidades en estos episodios”. A su vez, la comisión comunicó que Lucio Leiva, hijo de Pablo, que también se vio involucrado en la investigación de la misma causa que su padre, presentó renuncia a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo y esta fue aceptada. Luego, en el comunicado emitido este domingo, la Comisión de Asuntos Políticos declaró que “las circunstancias de que una persona condenada por narcotráfico haya accedido a un cargo de confianza política es de enorme gravedad”, y que el “desconocimiento [...] sobre ello no excusa que debamos actuar con diligencia y cuidado en la función pública, así como preservando en todos sus límites imaginables la imagen, conducta e historia de probidad y honor del Partido Nacional”. “El sistema político, las instituciones y la democracia están amenazadas por el crimen organizado y el narcotráfico y estamos decididos a estar alertas y contribuir en todo a luchar contra este avance criminal”, expresa la comisión.

El nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Juan Miguel Petit, fue entrevistado por Yamila Silva Carro y habló de la polémica que causaron los dichos de Marcos Israel, otro de los directores de la INDDHH, quien sostuvo que “están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo”. Petit dijo que los temas internacionales “no son competencia de la institución” y que el grupo de trabajo creado es sobre “el antisemitismo en Uruguay” y no va a analizar “los hechos terribles del 7 de octubre, ni por qué el gobierno de Israel tomó la política de respuesta que tomó”.

El sábado, luego de haber participado en la Asamblea General de la ONU, el presidente Yamandú Orsi dio una conferencia de prensa en la que repasó diversos temas como sus encuentros con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el CEO de Praxis, Dryden Brown, y con los jefes de Estado del espacio Urupabol (Paraguay y Bolivia, más Uruguay). Consultado sobre su discurso y cuando criticó el “férreo bloqueo económico” que “sufre el pueblo cubano”, Orsi aclaró que no habló del régimen que gobierna la isla. Acerca de si presenció o no el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el mandatario sostuvo que cuando terminó su oratoria, la delegación se retiró para estar con él y no volvió. “No nos quedamos. A las dos o tres intervenciones estaba Netanyahu, [pero] nosotros no tomamos ninguna determinación”, expresó Orsi.

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