Políticas de persecución criminal

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en diálogo con nuestra compañera Natalia Uval que no existe evidencia de que los allanamientos nocturnos vayan “a tener un resultado en materia de persecución penal”, pero que es bienvenido el debate sobre el tema que propone el Partido Nacional. “Lo que a mí me parece mal es que no veamos las soluciones en materia de seguridad en forma más sistemática, y que las veamos como pequeños compartimentos estancos y pequeñas medidas o soluciones que acaparan la agenda, y dejamos de discutir qué política de persecución criminal queremos”, sostuvo, sin embargo, Negro. Para el ministro, la preocupación “tiene que ser qué tipo de política criminal queremos, si queremos una política criminal que desdeñe la libertad, como algunos proponen, o queremos una política de seguridad para la libertad, es decir, para el ejercicio pleno de los derechos”.

A su vez, Negro defendió la iniciativa del gobierno de fijar un plazo de 12 horas para considerar la flagrancia, lo que permitirá a la Policía y a la Justicia tener un criterio más claro sobre las detenciones en el momento en que se está cometiendo el delito, y que no quede librado a interpretaciones.

El canciller Mario Lubetkin habló en la 18ª Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en Nueva Delhi, India, donde afirmó que el mundo está en un momento de “profunda transformación” y que los BRICS son fundamentales para “contribuir a darles forma” a los cambios y “al fortalecimiento de la voz del Sur global”. El ministro sostuvo que desde ese sur profundo “Uruguay está dispuesto a trabajar con países BRICS –en el plano bilateral, regional y global– para construir un orden internacional más próspero, equilibrado y pacífico”. También se refirió a Estados Unidos y su actual política hacia América del Sur de “presión básicamente de carácter económico”.

Los BRICS concentran en su conjunto 49,5% de la población mundial y casi 40% del producto interno bruto global. En la declaración final del encuentro se pide la “máxima contención” en el conflicto en Medio Oriente y una solución “pacífica” y mediante el “diálogo”. Además, los países se comprometieron a trabajar para mantener “el flujo del comercio mundial, la cadena de suministros y la energía”, y condenaron las sanciones unilaterales no autorizadas por la ONU, aunque el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que “el BRICS no está en contra de nadie”. En el marco de la reunión del bloque, hubo un encuentro muy esperado entre Modi y el presidente chino, Xi Jinping, cuya última visita a India había sido hace siete años.

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