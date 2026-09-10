Puerto de Montevideo: conflicto terminal

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este miércoles el presidente Yamandú Orsi recibió al titular del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, el último de los líderes partidarios que el mandatario convocó por separado para intercambiar sobre política internacional previo a su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, donde brindará un discurso. Tras el encuentro, Delgado contó que le propuso a Orsi que pida mayor eficiencia de los organismos multilaterales, una solución pacífica de los conflictos, la defensa de los derechos humanos y la democracia, la reapertura democrática en Cuba, elecciones libres y con garantías en Nicaragua y un cronograma de apertura electoral en Venezuela. Por otro lado, el excandidato presidencial del PN dijo que también hablaron de la seguridad pública y que le pidió al mandatario que cite a los líderes políticos para acordar un texto para una ley constitucional que pueda ser aprobada por una mayoría especial en la Asamblea General y luego sea plebiscitada, con el fin de habilitar los allanamientos nocturnos.

En medio del conflicto en el puerto de Montevideo, para el cual el gobierno dio un plazo de 72 horas para que los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa acuerden un nuevo convenio colectivo, la multinacional Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, presentó a Presidencia un proyecto por 900 millones de dólares para desarrollar la Montevideo Container Terminal en el puerto de la capital, que implica la construcción de una nueva terminal de contenedores. La iniciativa reavivó la discusión jurídica sobre los alcances del contrato con TCP, firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou y que extendió la concesión hasta 2081. Si bien el gobierno está estudiando la propuesta de Neltume Ports y no se pronunciará sobre el tema por el momento, el representante de la oposición en el directorio de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, sin conocer aún los detalles de la propuesta, adelantó algunos reparos.

Por otro lado, la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida propuesto por el Poder Ejecutivo, con la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a la Comisión de Hacienda.

En el día del cumpleaños de Elena Quinteros el gobierno formalizó la cesión al Ministerio de Educación y Cultura del apartamento de la maestra desaparecida, que estaba en manos del Ministerio de Defensa desde que la dictadura se lo apropió.

Además, en nuestro suplemento Economía:

Lucía Barrios entrevista al investigador mexicano Guillermo Cejudo, quien sostiene que los sistemas de cuidados deben considerarse no solo como una política social, sino como una inversión capaz de generar retornos económicos.

El economista del Cinve Carlos Grau Pérez entrega la primera parte de una “declaración de guerra a la indigencia”.

Joaquín Pascal y Nazareno Sánchez analizan la caída de las exportaciones en agosto, consecuencia de la sequía que afectó a la soja y el arroz.

Hasta mañana.