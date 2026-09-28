Elecciones de consejeros docentes del Codicen se realizan el próximo sábado 3 de octubre en todo el país

Con tres listas impulsadas por los sindicatos de la educación y dos listas bajo un lema alternativo, docentes titulares e interinos en ejercicio deberán votar el próximo fin de semana.

El próximo sábado 3 de octubre se realizarán las elecciones de los consejeros en representación docente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), quienes asumirán en febrero del próximo año.

Las listas que forman parte de esta elección se dividen en dos lemas. Por un lado, están las listas 30, 22 y 11 impulsadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay (CSEU) e integradas por un titular y un suplente vinculados a los distintos sindicatos de la educación pública.. La lista 30 está encabezada por Marcos Correa y Andrea Touzet; la 22 por Limber Santos y Virginia Barreto; y la número 11 por Pablo Macedo y Adriana Espinosa. La CSEU fue la que impulsó la candidatura de los actuales consejeros docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias.

Por otro lado, se encuentran las dos listas vinculadas al lema “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio”. Estas son la lista número 3, del espacio Alternativa Docente, encabezada por Alejandra Clavijo y Mónica Acuña; y la número 1, integrada por Víctor Pizzichillo y Gabriela Sanz.

Los habilitados a votar el próximo fin de semana, según indica el reglamento de la elección docente del Codicen, son: “todos los docentes que tengan calidad de efectivos o interinos por todo el año o suplentes por todo el año, en el año lectivo en que se realiza la elección y la fecha en que se reciba la comunicación por parte de la Corte Electoral”. El número de habilitados para la votación es de 50.782 docentes y los circuitos habilitados en todo el país serán 171. A su vez, el horario de votación estará habilitado a partir de las 9.00 del sábado y se extenderá hasta las 19.00.

Para quienes deban optar por la opción de voto por correspondencia, la Corte Electoral habilitó los tres días previos a la elección oficial para realizarlo. A partir del miércoles 30 de setiembre y hasta el viernes 2 de octubre -inclusive-, aquellos electores que se encuentren en una localidad donde no haya circuitos oficiales podrán acercarse a uno de los 30 locales de la Administración Nacional de Correos habilitados para recepcionar los votos, dentro del horario de apertura de cada dependencia. Será necesario concurrir con credencial cívica o cédula de identidad, además de la lista de preferencia, ya que no habrá hojas de votación en los locales del Correo.

Según indica la Corte Electoral, “la tirilla adherida al sobre de remisión que entregará el funcionario de la agencia de Correo se admitirá como constancia de votación”. Asimismo, existe la opción de descargar la constancia de voto a través de la web del organismo luego de finalizado el escrutinio oficial.

La sanción para aquellas personas habilitadas al sufragio que no cuenten con la justificación correspondiente y que no se presenten el día de la elección será de 5 Unidades Reajustables, monto equiparable a 9.704 pesos uruguayos.