Parece mentira: hablando de política internacional

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi dijo que le “encanta” el tipo de encuentros que mantuvo la semana pasada con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria porque “podés hablar mucho” y, “al ser mano a mano, te animás a hablar de otras cosas”. El mandatario, que tiene como objetivo intercambiar sobre política internacional y otros temas, ya se reunió con Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente), y esta semana tiene previsto hacerlo con Fernando Pereira (Frente Amplio, FA) y Álvaro Delgado (Partido Nacional). Justamente, Delgado, que participó en la tradicional marcha hacia Masoller, en Rivera, para homenajear a Aparicio Saravia, dio un discurso en el que criticó duramente al gobierno y a Orsi. El presidente del directorio blanco expresó que en este momento están viendo un gobierno al que “le falta rumbo y liderazgo”, y “como no tiene rumbo ni liderazgo, se dedica a mirar para atrás, para disimular aquellas cosas que no tiene”. Para Delgado, hay “un embate, en estos días, contra proyectos que ha hecho nuestro gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, en el sentido de desmontar y cuestionar los proyectos y a sus responsables”, y citando a Wilson Ferreira Aldunate dijo: “Los que nos tocan la oreja no saben dónde meten el dedo”.

Por su parte, Pereira, el otro referente con el que se va a reunir Orsi, continuará siendo el presidente del FA, ya que el sábado el Plenario Nacional de esa fuerza política decidió por unanimidad aprobar su reelección en el congreso que será en octubre.

A su vez, en defensa del gobierno, también habló el domingo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que en una mateada organizada por el Movimiento de Participación Popular dijo que la “gran tarea” es “sostener el gobierno de las transformaciones”, y reconoció que “también comete errores” y “no va a la velocidad que todos quisiéramos”. Sánchez se refirió en gran parte de su discurso a la política internacional y opinó que “parece mentira lo que está sucediendo en Venezuela”. “Hay bastante silencio sobre lo que está pasando en Venezuela y me parece que es bueno que lo sepamos. Estamos en presencia de una acción ya ni imperialista, [sino] colonialista, [en la] que vienen y se apropian de tus recursos y obligan a los estados a firmar lo que más les interesa a los centros de poder”, expresó en referencia al acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos por el que este país obtuvo el control mayoritario sobre las reservas petroleras venezolanas.

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Hasta mañana.