Mientras no haya respuestas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Con críticas a la decisión del gobierno de unificar la Secretaría de Derechos Humanos con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, como cada 30 de agosto. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos recordó en su proclama que hay “archivos, testimonios, registros y personas que saben”, porque “la desaparición no fue casual”, sino “una práctica estatal realizada orgánicamente por las Fuerzas Armadas”, y, por lo tanto, “su responsabilidad permanece mientras no haya respuestas”.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, inauguró en el Senado el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas compareciendo ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que desde el viernes analiza la iniciativa con media sanción de Diputados. En la instancia, los legisladores aprovecharon a consultar al ministro por varios temas no relacionados con el proyecto en debate. Por ejemplo, Oddone informó que en el gobierno hay un grupo de trabajo que estudia cambios regulatorios en el sistema portuario, en particular en materia de tarifas. Oddone también explicó que si bien el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para la instalación de la planta de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú, la concreción “va a depender de muchos factores”, entre ellos la demanda internacional de este tipo de energías limpias, perjudicada porque “el presidente de Estados Unidos [Donald Trump] ha puesto énfasis absoluto en el retorno al combustible fósil”.

Acerca de la inversión en esta planta, el viernes el presidente Yamandú Orsi había afirmado que se habían “despejado un montón de complicaciones”, entre ellas “que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”. Sin embargo, la fiscal federal de ese país Josefina Minatta afirmó que la denuncia penal “no fue retirada y continúa en trámite”.

En entrevista con nuestra compañera Lucía Chu, el diputado del Movimiento de Participación Popular Joaquín Sequeira dijo que la unificación de las transferencias a la infancia, contenida en la Rendición de Cuentas, “es el proyecto de mayor impacto que tiene este gobierno en materia de protección social” y contó algunos detalles de la negociación con Cabildo Abierto para la aprobación de la iniciativa.

En el marco de un Encuentro Nacional de Descentralización del Partido Nacional, en Trinidad, Flores, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, dijo que hay “un repliegue del gobierno [en cuanto] a la descentralización”, porque el gobierno de Orsi “no cree en la descentralización”. El excandidato a la presidencia sostuvo que los recursos no llegan a los municipios a tiempo y que las intendencias “tienen más competencias asumidas en los hechos”.

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Hasta mañana.