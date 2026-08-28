Vino tinto y pan

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ruben Rada, el gran ídolo popular que se nos fue el miércoles, fue despedido por una multitud que además de muestras de dolor y congoja, también homenajeó al músico con ofrendas, tambores y bailes.

En homenaje al excepcional artista que marcó a generaciones, dedicamos el contenido completo de nuestro suplemento Cultura: despedida masiva, reconocimiento tardío, los secretos del swing, la biografía imprescindible y una mirada con memoria. Escriben Federico Medina, Daniel Machín, Ignacio Martínez, JG Lagos y Soledad Ávila.

En el plano político, este viernes la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado comenzará a tratar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ya tiene media sanción de Diputados. La instancia parlamentaria recibirá al equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro Gabriel Oddone. Para el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta en Diputados se lograron aprobar “los principales objetivos” planteados por el oficialismo, por lo que a priori, la bancada del FA no tiene “ninguna prioridad en materia de incorporación de elementos adicionales significativos”. En tanto, el senador del Partido Nacional Rodrigo Blás contó que la bancada de la Coalición Republicana se reunirá con los diputados blancos, colorados y el independiente que trabajaron en el tema, “para ver los distintos planteos” que se hicieron, con la intención de “buscar los espacios para algún cambio o introducir cosas que han quedado afuera”.

UTE llegó a un acuerdo con la Intendencia de Durazno y confirmó la construcción de un parque fotovoltaico en Baygorria. Este jueves se reunieron el intendente de Durazno, Felipe Algorta, y el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, y confirmaron que el ente energético construirá el parque fotovoltaico previsto en el plan de expansión de la energía solar del gobierno. Según Bentancor, hubo una “directiva” del Poder Ejecutivo para “buscarle una solución al tema de Baygorria”. UTE le propuso a la Intendencia de Durazno dos locaciones posibles dentro de la zona, y Algorta dijo que la “opción más viable y que seguramente termine pasando” refiere a los dos padrones que fueron propuestos por la comuna meses atrás.

El presidente Yamandú Orsi aseguró que el encuentro para intercambiar sobre política internacional antes de su participación en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, al que invitó a referentes de todos los partidos con representación parlamentaria, se realizará la semana que viene. “Lo íbamos a hacer mano a mano con cada uno de los referentes, pero tengo esperanzas de que la semana próxima podamos hacer una con todos aquellos que quieran concurrir, por lo menos, para tener alguna referencia y pauta antes de la ida a Nueva York”, dijo el mandatario.

Además, en esta edición se puede leer sobre los motivos por los cuales el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez, resolvió archivar el caso que investiga el desvío millonario del Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción.

Hasta el lunes.