Contra la impunidad de ayer y la violencia de hoy

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Justicia procesó con prisión al militar retirado Juan Manuel Pagola en la causa que investiga la desaparición forzada del militante comunista Omar Paitta, ocurrida en octubre de 1981 en el centro de torturas La Tablada. La decisión judicial tuvo lugar horas después de que Pagola se entregara a la Justicia uruguaya. El militar retirado se encontraba prófugo en Argentina desde principios de 2021 y hacía unos meses que no estaba pudiendo cobrar su jubilación, a partir de la gestión del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, para impedir el cobro de personas requeridas.

Pagola fue jefe de la División Información del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y tiene cinco causas abiertas en nuestro país: la de Paitta; la que investiga la desaparición del militante comunista Félix Ortiz, secuestrado en la vía pública el 16 de setiembre de 1981 y trasladado a La Tablada; la de la desaparición forzada de Miguel Mato, militante comunista secuestrado el 29 de enero de 1982, también trasladado a La Tablada y probablemente asesinado el 8 de marzo; la que fue presentada por víctimas de ese centro de torturas clandestino; y la que presentaron 28 ex presas políticas por violencia sexual en la dictadura. Fuentes judiciales informaron a la diaria que el militar retirado fue enviado a Domingo Arena.

Por otra parte, un nuevo hecho de violencia de género causó conmoción este martes cuando un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República apuñaló a una compañera de clase en el anexo de ese centro educativo. La joven, de 19 años, recibió heridas de distinta entidad, pero se encuentra estable. El agresor, en tanto, fue detenido y el director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, Richard Gutiérrez, dijo en una rueda de prensa que el caso está siendo investigado como un intento de femicidio. También señaló que, de acuerdo con la información primaria, si bien los dos jóvenes cursaban la misma carrera, no había ningún tipo de vínculo previo. El ataque generó la reacción de diferentes gremios estudiantiles, que reclamaron un “abordaje institucional” de la situación.

En el plano político, les traemos novedades respecto del caso Cardama, porque la oposición accedió a la demanda del astillero español y a la respuesta del Estado uruguayo en el ámbito del arbitraje internacional, y puso a disposición de la prensa toda la documentación. En paralelo, el gobierno hizo anuncios sobre distintos temas al finalizar un nuevo Consejo de Ministros.

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Hasta mañana.