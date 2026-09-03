Contra la violencia sistemática

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este miércoles cientos de estudiantes de distintas carreras universitarias se movilizaron en Montevideo en repudio del intento de femicidio de una estudiante de 19 años por parte de un compañero de clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), ocurrido el martes. La joven estudiante se encuentra estable. El agresor, también de 19 años, que fue detenido poco después de apuñalar a la víctima, está internado en una clínica psiquiátrica y aún no ha declarado ante el fiscal de Violencia Doméstica de 2º turno, Luis Pacheco, quien quedó a cargo de la investigación y ya ordenó pericias y diversas diligencias. En la movilización se reclamaron “más medidas de seguridad” en la facultad y se criticó que la situación se tomó “como un hecho particular cuando la realidad es el pánico colectivo que tenemos todas las mujeres, todos los días de nuestra vida, porque vivimos una violencia sistémica y esto pasó en el pasillo de nuestra universidad”. Gremios universitarios apoyaron de diversas maneras la manifestación, hicieron público su rechazo a lo ocurrido el martes, y la Comisión de Equidad y Género de la Udelar abrió su espacio para invitar al diálogo a la comunidad universitaria y debatir acerca de la violencia de género en la institución.

Este miércoles, también, la fiscal de Las Piedras de tercer turno, Mariana Rodríguez, solicitó la formalización de la investigación contra un hombre de 40 años que el lunes de noche chocó a una mujer que se desplazaba en una moto, y que falleció como consecuencia del siniestro. El hombre era sargento del Ejército y viajaba con tres adolescentes que estaban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Canelones y figuraban con salida no autorizada. Fue imputado por un delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de suministro de sustancias estupefacientes agravado, y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días.

En otro orden, este miércoles se reunieron de manera informal en Montevideo los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. El canciller Mario Lubetkin informó luego de la instancia que se trataron cuatro temas: las cuotas de ingreso de productos con beneficios arancelarios a la Unión Europea, la situación del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, la “actualización” del bloque y el “relacionamiento externo”, y, por último, la agenda para la cumbre del bloque a realizarse en diciembre en Montevideo.

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Hasta mañana.