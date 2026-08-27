Lindos recuerdos yo tengo de él

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este miércoles, a los 83 años, falleció Ruben Rada, uno de los más populares músicos uruguayos. Estaba internado desde hace unas semanas por una neumonía bilateral. Este jueves, para el cual el gobierno decretó duelo oficial, será su despedida en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo entre las 14.00 y las 21.00. La muerte del autor de tantas canciones conocidas por grandes y chicos generó todo tipo de mensajes de congoja y muestras de dolor provenientes de los más diversos ámbitos nacionales e internacionales.

“Llevar adelante reformas horizontales para modernizar el Estado, reformas sectoriales para aumentar la competitividad de nuestra economía, promover la innovación y reducir el costo de vida de las uruguayas y los uruguayos”. Con estas palabras la senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian resumió el objetivo del proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida elaborado por el Poder Ejecutivo, que este miércoles fue aprobado por el Senado por unanimidad. Si bien la mayoría de los artículos de la iniciativa, que tiene cuatro capítulos (agilización de los trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de las inversiones), fueron apoyados por la oposición, legisladores de los partidos Nacional y Colorado expresaron matices: “Una ley no alcanza”, dijo Robert Silva, “el esfuerzo no es como el de [Federico] Sturzenegger en Argentina, pero va encaminado”, sostuvo Sebastián da Silva.

La reunión propuesta a los líderes partidarios por el presidente Yamandú Orsi para este jueves para intercambiar sobre la coyuntura internacional, previo a su participación en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, se postergó. El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que le pidió al mandatario posponer el encuentro por el clima generado tras la conferencia de prensa en la que legisladores del Frente Amplio señalaron al expresidente Luis Lacalle Pou como “el primer responsable político” del caso Cardama. “En estas condiciones, bajo adjetivos, agravios denigratorios, no estamos para ir a una reunión que en realidad tenía mucho más de foto que de contenido”, añadió Delgado.

En el plano internacional, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se opone a la explotación de tierras raras en el estado de Goiás por parte de USA Rare Earth, una compañía estadounidense que prevé enviar el 100% de la producción inicial a Estados Unidos como insumo para la industria armamentística.

Además, en nuestro suplemento Economía:

Álvaro Lalanne, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas es entrevistado por Lucía Barrios, y entre otros temas habla del proyecto de ley de competitividad –que ya tiene media sanción– y que apunta a reducir los costos de gestión de las pequeñas y medianas empresas y abaratar el acceso a productos y servicios para los sectores más vulnerables.

Mauricio De Rosa opina sobre la herencia y la posibilidad de abolirla para construir un país verdaderamente igualitario.

Gráfico de la semana: la actividad económica global ganó impulso en julio, según el índice de gerentes de compras.

Hasta mañana.