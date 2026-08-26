Un feriado movido

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La agenda política de los 25 de agosto suele estar marcada por dos acontecimientos que tienen lugar cada año después de la Noche de la Nostalgia y cuando gran parte de la población uruguaya disfruta del día feriado: el acto por el aniversario de la Declaratoria de la Independencia y las actividades por el Día del Comité de Base. El evento dedicado a la fecha patria, en Florida, contó con la participación del presidente Yamandú Orsi, que en diálogo con la prensa confirmó que antes de viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas se reunirá con los líderes del Frente Amplio (FA), los partidos Nacional (PN), Colorado e Independiente, y Cabildo Abierto, para “intercambiar puntos de vista” ante “una coyuntura internacional compleja”.

El anuncio fue criticado por referentes del PN. El senador Javier García dijo en X que “parece un chiste” que desde el oficialismo “de mañana agravian, atacan y acusan” –en referencia a las conclusiones sobre el caso Cardama presentadas por el FA el lunes– y luego “Orsi invita a diálogo de 'alto nivel'”. Por su parte, el senador Sebastián da Silva dijo a la diaria que “es una reunión para la foto”, mientras que el diputado Juan Martín Rodríguez señaló que si bien una convocatoria de este tipo habla bien “de la institucionalidad democrática del país”, se ve empañada porque el gobierno “se ha dedicado a agraviar, atacar y tratar de destruir lo que el pasado gobierno, dirigido por la hoy oposición, llevó adelante”.

En paralelo, dirigentes oficialistas participaron en los múltiples actos organizados por el Día del Comité de Base. En el comité Martín Fierro, en el barrio Larrañaga, estuvo la vicepresidenta Carolina Cosse, que, “frente a las dificultades”, pidió “más Frente Amplio” y “mejor política”, en “un mundo que no se detiene y no viene precisamente muy progresista”. En tanto, desde el comité Marcha Venceremos, ubicado en Malvín, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, reconoció que, en materia de política exterior, el gobierno y la fuerza de izquierda no van a estar “nunca 100% de acuerdo”, y llamó a explicarle a la militancia “por qué se va hasta donde se puede ir”.

Otro jerarca que dijo “presente” en la jornada fue el ministro de Economía, Gabriel Oddone, que desde el comité de base Los Malvines recordó las prioridades de la política económica, dijo que “el único manual” para navegar el actual contexto internacional “es que los principios y la ética son lo único que no se negocia”, y, en respuesta a preguntas de la militancia, aseguró que, “ni bien podamos asomar la cabeza en materia fiscal”, se trabajará en recuperar los dos puntos de IVA en las compras con tarjeta de débito.

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