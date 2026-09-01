Hay más remedio

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Ejecutivo anunció un acuerdo entre la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva de Uruguay y el Ministerio de Salud Pública (MSP) que permitirá la incorporación de 12 nuevos fármacos al Formulario Terapéutico de Medicamentos. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo en conferencia de prensa que la medida impactará “en miles de personas”, en tanto dos tercios de la ciudadanía se atienden en las instituciones de asistencia médica colectiva y otra gran parte en el resto de los prestadores, mientras que la Administración de los Servicios de Salud del Estado es el principal prestador público del país.

La jerarca explicó que, a partir de las nuevas incorporaciones –que se realizarán en forma progresiva durante setiembre, octubre y noviembre–, las personas que necesiten estos medicamentos pasarán de pagar miles de pesos a abonar un ticket de unos 300 pesos. El listado incluye fármacos para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la hipertensión durante el embarazo y la endometriosis, entre otras afecciones.

No fue la única novedad que llegó este lunes por parte del MSP, que por la tarde reabrió la agenda para la vacunación contra el meningococo, en esta ocasión ampliando el alcance a niñas y niños de entre 6 y 8 años. A partir de esto, “todos los niños entre 6 y 15 años tienen acceso a la vacuna”, enfatizó Lustemberg.

En las noticias judiciales, nuestro compañero Pablo Manuel Méndez trae los detalles de la audiencia de juicio abreviado que terminó con la condena de cinco brasileños, un paraguayo y una uruguaya por el intento de robo a la sucursal del Banco BBVA de Ciudad Vieja, a través de un túnel iniciado en un local de la calle Colón. Durante esta instancia, la fiscal adscripta Patricia de Amorín describió los detalles de la maniobra y el rol que cumplía cada uno de los condenados en la organización.

Además, el fiscal especializado en Estupefacientes de tercer turno, Rodrigo Morosoli, avanza en la investigación sobre una organización criminal responsable del ingreso de 17 kilos de droga al predio carcelario de la Unidad 4, ex Comcar, y la Unión de Policías de la Guardia Republicana repudió los “graves acontecimientos” ocurridos el domingo en el estadio Campeón del Siglo tras el clásico entre Peñarol y Nacional, y exhortó a la Asociación Uruguaya de Fútbol a adoptar “medidas ejemplarizantes contra los clubes y responsables” de episodios de violencia en el deporte.

En materia deportiva, una buena para Uruguay porque la selección de básquetbol derrotó 80-75 a Puerto Rico en el Antel Arena y quedó a un partido de clasificar a una Copa del Mundo después de cuatro décadas.

Fronteras afuera, las repercusiones de la detención de Fernando Cerimedo llegaron a Chile y, del otro lado del océano, Rusia e Israel negaron la acusación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre los indicios de que difundieron noticias falsas que desencadenaron la crisis de Ceuta.

Hasta mañana.