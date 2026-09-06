Sánchez: “Hay bastante silencio sobre lo que está pasando en Venezuela”, y el acuerdo petrolero con EEUU es “colonialista”

“Obligan a los estados a firmar lo que más les interesa a los centros de poder”, dijo el secretario de Presidencia, y llamó a ser “conscientes” de que “América Latina está siendo, lamentablemente, nuevamente sometida y expoliada”.

Este domingo, el Movimiento de Participación Popular (MPP) organizó una mateada en el parque Capurro, donde hablaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la senadora Bettiana Díaz y la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Eugenia Godoy.

La encargada de abrir fue Godoy, que dijo que la convocaron para hablar de las “urgencias”. La jerarca enumeró algunas de ellas: las “personas en situación de calle, problemas de salud mental, problemas vinculados al empleo, problemas vinculados a la convivencia”. Para todo eso, afirmó, “el gobierno tiene las prioridades marcadas”. Entre otras iniciativas, Godoy mencionó las becas Butiá para educación media, el plan Más Barrio y la Ley de Empleo Integral, y llamó “adueñarse” de ellas. “Nos tenemos que adueñar de esto y tenemos que ser conscientes de que estamos llenos de buques insignia en este gobierno, y de un rumbo claro que pone la prioridad en la gente”, afirmó.

Díaz habló de la necesidad de “dialogar mirándonos a los ojos, hablar de lo que nos incomoda, hablar de lo que nos falta, plantear cuáles son las diferencias que tenemos, pero plantearlo mano a mano, cara a cara”. La senadora advirtió que hay “una oposición bastante furibunda, violenta”, particularmente en el último tiempo, en el que “se han corrido límites que no se habían corrido”. “Realmente, cuando uno se pone a discutir con algunos de los que hicieron el remo vikingo, de los que hicieron esa conferencia de prensa el segundo día [de tratamiento] de la Rendición de Cuentas, lo que se encuentra es que hay un no entender cómo vive la gente que no tiene la certeza de si va a comer al otro día”, cuestionó. Al mismo tiempo, señaló que “hay algo que empieza a suceder”, y es que la oposición ha ido “cambiando la estrategia”: “Van agarrando de a un compañero, de a una compañera, y le dan y le dan y le dan. Porque saben que al Frente Amplio, cuando cerramos y hacemos espalda con espalda, no nos mueve nada”.

Sánchez sobre China y Estados Unidos: “No queremos que ninguno venga a incidir en las cosas que definimos nosotros”

“Acá estamos rindiendo cuentas a nuestra gente”, que “hizo un esfuerzo para que se llegara al gobierno nacional”, dijo Sánchez. El secretario de Presidencia señaló que la “gran tarea” es “sostener el gobierno de las transformaciones”. Reconoció que el gobierno “también comete errores” y concedió que “no va a la velocidad que todos quisiéramos, porque obviamente pensar una idea es una cosa, [pero] después llevarla a la práctica tiene grandes desafíos”. A su vez, señaló que “la sociedad, que viene de cinco años cascoteada, obviamente está apurada para que se resuelvan todos los problemas”.

“Yo entiendo que la sociedad uruguaya le esté exigiendo al gobierno mayor velocidad, más transformaciones. Yo entiendo esa ansiedad que tenemos para que se vean los logros más concretos”, dijo Sánchez. No obstante, apuntó que, “después de un gobierno de la Coalición Republicana que desarmó un montón de cosas”, hay que “construir de vuelta, y eso tiene sus pormenores”.

Sánchez abordó uno de los temas que forman “parte de las discusiones de los frenteamplistas”, como lo es el contexto internacional. Enfatizó que “el mundo en el que estamos viviendo hoy no tiene parangón”, ya que “se han destruido todos los espacios de intercambio multilateral en las Naciones Unidas y eso genera problemas para un país pequeño como Uruguay”. El jerarca se refirió a la disputa por los recursos entre China y Estados Unidos, que tiene a “América Latina en el medio”, y, en particular, al acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela que otorga a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas.

“Parece mentira lo que está sucediendo en Venezuela. Que ahora hay silencio, aunque ahora el expresidente [Luis Lacalle Pou] puso un tuit. Pero hay bastante silencio sobre lo que está pasando en Venezuela y me parece que es bueno que lo sepamos”, introdujo Sánchez. El jerarca describió el alcance del acuerdo y afirmó: “Estamos en presencia de una acción ya ni imperialista, [sino] colonialista, [en la] que vienen y se apropian de tus recursos y obligan a los estados a firmar lo que más les interesa a los centros de poder”.

Señaló que, en ese contexto, Uruguay intenta “establecer una política clara, soberana y firme con respecto a lo que son nuestras relaciones con el mundo”. “Tenemos relaciones con Estados Unidos, tenemos relaciones con China, pero no queremos que ninguno venga a incidir en las cosas que definimos nosotros, porque la forma en que tenemos que manejarnos en nuestro país, en términos soberanos, es pelear para que las decisiones de Uruguay sean de los uruguayos y que no venga ningún poder extranjero a resolver cosas que tenemos que resolver entre nosotros”, afirmó Sánchez. Al mismo tiempo, señaló que, “lamentablemente, el continente latinoamericano ha girado a la derecha en los últimos tiempos” y, en ese marco, “hay que manejarse de manera prudente porque tenemos que vender el trabajo de los uruguayos y hacerlo desde un lugar digno”.

El secretario de Presidencia dijo que, aunque “uno puede pensar que el gobierno puede salir a gritar cualquier cosa”, “muchas veces tenemos que entender que en las relaciones comerciales, cuando son asimétricas, los gobiernos tienen que poner arriba de la mesa primero su estrategia de desarrollo, sin perder soberanía, como no lo ha hecho Uruguay, que ha repudiado cada uno de los actos de violencia que se han dado en el continente, particularmente en América Latina”.

Destacó que “Uruguay viene sosteniendo una política distinta a la que está pasando en América Latina, no solo porque nos estamos planteando la necesidad de la soberanía en América Latina, la necesidad de que sea un continente de paz, sino porque, además, nos estamos planteando que la política económica tiene que ser redistributiva y eso no está pasando hoy en América Latina”. “Eso lo tenemos que entender porque nos estamos quedando solos en el barrio”, afirmó. En esa línea, llamó a “ser muy conscientes de este proceso”, no para “justificar nada, sino para saber que estamos viviendo un momento muy álgido en las políticas internacionales y que América Latina está siendo, lamentablemente, nuevamente sometida y expoliada. Pero en Uruguay, no”.

“Necesitamos más apoyo del pueblo uruguayo para defender las políticas que estamos llevando adelante, porque sin ese apoyo es muy difícil que el gobierno solo pueda enfrentar muchas de estas cosas”, sostuvo.