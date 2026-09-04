“Eso no cambia el rumbo”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer, la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado, que trata la Rendición de Cuentas, recibió al ministro del Interior, Carlos Negro. Tras la comparecencia del jerarca, la discusión se centró en parte en la cantidad de homicidios. A las afirmaciones del exministro blanco Nicolás Martinelli de que “es muy probable que 2026 termine cerrando como el año con más homicidios en la historia de nuestro país”, Negro respondió: “El dato firme es que cuando este gobierno comenzó, se encontró a un gobierno que había dejado la mayor cantidad de homicidios en toda la historia”. El ministro también fue consultado por las nuevas amenazas que recibió, que incluyeron a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Negro dijo que luego “de más de 30 años de carrera, no es la primera que las recibo y eso no cambia el rumbo del trabajo de mi gestión ni de la de mi equipo”. Sobre la violencia en el deporte, el titular de Interior informó que en el Plan Nacional de Seguridad está “la intención de conformar una guardia específica para espectáculos deportivos” que garantice que los “servicios de patrullaje y vigilancia de la Policía” no se vean “resentidos” cuando hay este tipo de espectáculos, y que se trabaja al respecto con la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Siguiendo en el ámbito parlamentario, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado por varios temas. Uno fue la asistencia del embajador uruguayo en Estados Unidos, Daniel Castillos, a la cumbre convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se habló de “resurgimiento del terrorismo político”, y se mencionó al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Lubetkin dijo que se recibió “información muy importante” a partir de la participación de “muchos países” y que hay “visiones similares” con algunos países europeos y de fuera de Europa que fueron invitados. Acerca de los siete viajes a Roma –ciudad donde vivió– que hizo en el último año, el canciller señaló que entregó un informe que analizarán los legisladores, y que devolvió “más del 40%” de los viáticos. “El dinero público hay que cuidarlo y mucho”, sostuvo.

En materia judicial, se destaca la imputación de cuatro hombres por explotación sexual de adolescentes que se encontraban bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. La investigación estuvo a cargo de las fiscalías de Delitos Sexuales de 4º, 5º y 6º turno y las unidades especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Las víctimas “estaban siendo explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera”, tres de ellos dominicanos y otro venezolano, según informó la Fiscalía.

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