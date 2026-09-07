Liverpool volvió a la victoria y es primero en el Clausura

En el cierre de los partidos dominicales, Liverpool sacó un valioso triunfo ante Boston River en el Parque Viera. Federico Martínez, de muy buen rendimiento, marcó el 1-0 con un tiro cruzado. Con los tres puntos los negriazules se suben otra vez a la punta del torneo, pasando a Montevideo City Torque –pese a que los ciudadanos tienen un partido pendiente–; además, el triunfo le valió a Liverpool ponerse quinto en la tabla anual, empatado con Nacional y Wanderers, pero con mejor saldo de goles.

El cierre de la etapa, sin embargo, será este lunes, cuando desde las 15.00 en el Franzini jueguen Albion y Progreso.

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Nacional no pudo pasar del empate ante Juventud. Cuando parecía que tenía los tres puntos en el bolsillo, en la hora se lo empataron y ahora quedó lejos en todas las tablas.

Peñarol, por su parte, goleó 4-0 a Danubio en Jardines y volvió a la punta de la tabla anual. Leandro Umpiérrez marcó dos goles, mientras que Matías Arezo convirtió los otros dos. El carbonero liquidó el partido en el arranque del segundo tiempo, con tres goles en apenas cinco minutos. Danubio está cada vez más comprometido en la lucha por el descenso.

A propósito de Torque, venció 2-1 a Cerro Largo en el Charrúa dando vuelta el partido en apenas cuatro minutos. Santiago Marcel adelantó al arachán en el primer tiempo, pero Nahuel da Silva igualó a los 83 y Esteban Obregón marcó el 2-1 a los 87. El ciudadano sigue con puntaje perfecto en el Clausura –12 sobre 12– y llega fortalecido a su duelo de Sudamericana ante Cienciano, con el que el jueves jugará por la ida de los cuartos de final.

Deportivo Maldonado derrotó 2-0 a Wanderers en el Domingo Burgueño Miguel. Santiago Ramírez abrió el marcador a los 20 minutos con un zurdazo desde afuera del área, mientras que Christian Tabó amplió la ventaja en el segundo tiempo. El equipo fernandino volvió a ganar, se mantiene prendido en la pelea por la anual y dejó al bohemio sin respuestas, que, para colmo, quedó en zona de descenso porque Cerro ganó y lo pasó.

A propósito del villero, se impuso 1-0 a Racing en el Tróccoli, tres puntos clave para salir de la zona roja. Y no solo eso, sino que se entreveró en los primeros puestos del Clausura. Suárez marcó el único gol a los 7 minutos, aprovechando un rebote dentro del área. El albiceleste jugó con diez desde el cierre del primer tiempo por la expulsión de Cristian Barros, pero resistió la ventaja.

Por último, Central Español y Defensor Sporting empataron 1-1. El violeta se adelantó a los 76 con gol de Nicolás Wunsch, pero, cuando parecía que se llevaba el partido, apareció Marcos Montiel para igualar en tiempo de descuentos.

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