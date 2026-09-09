Distintas necesidades educativas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los resultados de la edición 2025 de las pruebas Pisa, que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó este martes, muestran que Uruguay mejoró el desempeño en ciencias, cayó en lectura y se mantiene estable en matemática. El informe elaborado por la ANEP explica que la mejora de los logros en ciencias “se desarrolla en un escenario internacional que ha tendido a la baja en el mediano plazo y a mantenerse estable en el corto plazo”. En ese sentido, destaca que Uruguay está dentro del “26% de los países que lograron mejorar entre 2015 y 2025, y dentro del 20% de los que logran mejorar entre 2022 y 2025”.

Entre las conclusiones, el organismo señala que, “en términos de tendencia, los logros en Uruguay muestran una estabilidad relativa, dentro de una variación leve de los desempeños”, y resalta que sigue liderando los puntajes de países de América Latina.

Los resultados fueron valorados por autoridades y figuras vinculadas a la educación, como Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, que si bien destacó que Uruguay presenta indicadores positivos en estas pruebas, advirtió que el país todavía enfrenta “desigualdades” en materia educativa, vinculadas específicamente a los niveles socioeconómicos, el género, la territorialidad y la inclusión. Por su parte, el senador colorado y expresidente de la ANEP Robert Silva valoró como “positivo” la mejora de los puntajes en ciencias en un contexto mundial “alarmante” y lo vinculó con su gestión en el gobierno anterior.

También en el ámbito educativo, a una semana del intento de femicidio en la Facultad de Medicina, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió continuar con la suspensión de actividades de enseñanza de grado y posgrado hasta el sábado, por lo que las clases se retomarán el lunes 14. Además, se dispuso que durante ese día y los siguientes, cada servicio universitario implemente actividades que permitan reflexionar sobre lo ocurrido y que se puedan tomar medidas para atender las situaciones de violencia, acoso y discriminación basada en género.

Por otro lado, la empresa Katoen Natie solicitó al gobierno que declare la esencialidad de los servicios portuarios de transporte de carga. El directorio del Partido Nacional se sumó al pedido, mientras que, para el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, el problema lo originó la administración anterior al dar la concesión a una sola empresa y ahora lo que hace es “lavarse las manos”.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Reino Unido, Francia y Canadá encabezan una lista de 12 países europeos que anunciaron sanciones al intercambio comercial con asentamientos israelíes en Cisjordania.

Investigación periodística revela que, días antes del 7 de octubre de 2023, Netanyahu fue informado por el presidente de Emiratos Árabes Unidos sobre un ataque de Hamas, pero no hizo nada al respecto.

Los problemas que enfrenta hoy en Argentina la oposición al mileísmo.

La exministra chilena Camila Vallejo conversó con la diaria Radio sobre el compromiso de la izquierda con imaginar otro mundo posible.

Hasta mañana.