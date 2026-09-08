Otro espacio para la memoria

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Ejecutivo tiene la intención de que el apartamento donde vivió la maestra desaparecida Elena Quinteros deje de estar en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El inmueble fue entregado por el MDN en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en diciembre, pero su uso quedó limitado “a los fines que la Constitución y la Ley le asignan” a la ANEP, lo que imposibilitaba instalar allí un sitio de memoria. Desde entonces, la asociación civil Maestra Elena Quinteros viene reclamando que se rectifique el destino del apartamento. Según supo la diaria, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia está trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el MDN y la asociación civil con ese objetivo.

Este lunes, entrevistado en la diaria Radio, Marcos Carámbula, exintendente de Canelones e integrante de la asociación, dijo que se prevé rescindir el comodato a la ANEP y que el apartamento pase del MDN al MEC. Afirmó, a la vez, que han conversado con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y “hay un compromiso de que va a pasar a la asociación Elena Quinteros”. Por su parte, Raúl Olivera, que también integra la asociación, señaló a la diaria que la entrega en comodato deberá hacerse “en el marco de la ley de sitios de memoria y de las obligaciones que tiene el Estado con las políticas de memoria, que no son las que aplicó el MDN”.

Por otra parte, la asamblea de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata presentó una contraoferta a la propuesta de convenio colectivo conformada por la multinacional belga Katoen Natie, propietaria de la empresa que opera la terminal especializada de contenedores. El secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Álvaro Reinaldo, dijo a la diaria que la nueva iniciativa ya fue remitida tanto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como a la empresa, y valoró que se trata de “una salida bastante elegante para las dos partes y para terminar con una conflictividad que se ha hecho muy extensa”.

Además, nuestra compañera Yamila Silva entrevistó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a pocas horas de que el Plenario Nacional de la fuerza política de izquierda aprobara por unanimidad su reelección de cara al Congreso de octubre. Más allá de esto –que describió como “uno de los momentos de más amor” en su vida–, el dirigente habló sobre el encuentro que mantuvo el viernes con el presidente Yamandú Orsi en la previa de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y de la necesidad de coordinación entre los ministerios, entre otras cosas.

En el capítulo internacional les traemos los detalles de los discursos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el principal candidato de la derecha, Flávio Bolsonaro, en el marco del Día de la Independencia de Brasil; el cronograma de la gira que emprenderá por estas horas el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por América Latina; y una actualización de la situación en Medio Oriente después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con una ofensiva en Cisjordania tras el ataque de un palestino contra un colono.

Hasta mañana.