Frente al inicio de una nueva temporada estival, y a la espera de “que sea la segunda con más turistas” en todo el país, el Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo (Mintur) reveló algunos datos de ingreso y egreso de visitantes a Uruguay, que confirma que el puerto de Colonia del Sacramento se destaca como el principal punto de salida.

En ese contexto, al ser consultado por el movimiento desarrollado durante el año, el jefe de esa terminal portuaria, Daniel Etchenique, dijo a la diaria que desde el 1° de enero hasta el domingo 28 de diciembre “se han movilizado 2.107.848 pasajeros”.

En ese sentido, detalló que, del total, “1.046.513 se embarcaron en Colonia, mientras que 1.061.335 desembarcaron”. “Si comparamos igual período con el año pasado, se advierte un descenso del 2%”, indicó Etchenique.

El jefe del puerto coloniense resaltó la cantidad de vehículos que se han movilizado por el puerto, algo que ha venido en aumento y así lo marcan los números: “Se llevan movilizados 203.569 vehículos, con un incremento del 14,76% si lo comparamos con el mismo período de 2024, cuando se movilizaron 177.382”.

Sobre la movilidad de pasajeros desde el miércoles 24 hasta el domingo 28, Etchenique comentó que “se movilizaron 40.797 pasajeros, que en relación con el año pasado marca un descenso de 1,33%”. Durante diciembre se movilizaron 184.550 personas, un 0,75% más que diciembre de 2024.

Con respecto a la frecuencia de barcos de las navieras Colonia Express y Buquebus, Etchenique explicó que “estos días se están manejando 15 frecuencias diarias, menos el miércoles 31, que bajará a cinco, con el último buque con hora de salida a las 17.00 desde Colonia con destino al puerto de Buenos Aires”.

Historial de movimiento de pasajeros

Si bien aún falta por cerrar el año, el movimiento de pasajeros en el Puerto de Colonia será muy parecido al de 2024, y por encima de todos los años anteriores menos al de 2023, año que mantendrá registros históricos a raíz de la diferencia cambiaria establecida con Argentina durante ese período.

2024: 2.177.670 2023: 2.670.000 2022: 1.626.452 2021: 133.893 2020: 539.466 2019: 1.858.895 2018: 2.125.788.