A comienzos de este año, la empresa Bucles dejó de prestar servicios tercerizados al frigorífico que la empresa Marfrig posee en Tarariras, denominado Establecimiento Colonia, lo que provocó la pérdida de puestos de trabajo a 17 personas.

El propietario de Bucles, Julio Medina, al momento de informar sobre esa situación, dijo a los obreros que no contaba con recursos económicos para pagar las indemnizaciones. Sin embargo, Medina posee emprendimientos que funcionan en el departamento de Colonia, como el parque acuático Aqua Park, la reserva Kerayvoti y varios restaurantes, así como un camping en el balneario Santa Ana. En la faceta político partidaria, Medina se postuló a alcalde de Juan Lacaze por el moreirismo (Partido Nacional). El empresario forma parte de la lista 1919, que también integra su representante legal y edil coloniense Julio Basanta.

A pesar de que el empresario anunció los despidos por cierre de empresa, tras la cancelación de los trabajos en el frigorífico de Tarariras tramitó el seguro de paro de varios trabajadores “por baja actividad, una causal por la cual le corresponderían cuatro meses de ese beneficio a los involucrados, en vez de hacerlo por ‘cierre y despido’, lo que permitiría que los obreros afectados puedan usufructuar seis meses o más, según la edad del trabajador, en el seguro de paro”, según explicó a la diaria el abogado Sebastián Landechea, representante legal de ese grupo de obreros despedidos por Bucles.

Además, los trabajadores se vieron afectados por la subaportación que el empresario hizo al Banco de Previsión Social, lo cual le podría generar problemas judiciales a Medina, ya que habría incurrido en “apropiación indebida”, añadió el representante de los trabajadores.

A seis meses de haberse desatado esa situación, “los seguros de paro se han terminado, salvo para los mayores de 50 años, que tienen seguro de paro por un año”, comentó Landechea.

El abogado estableció que los vencimientos de los subsidios por desempleo “se debe a que indebidamente se les subdeclaraban los jornales”, lo cual “ha generado situaciones muy complicadas para los trabajadores”.

Los trabajadores denunciaron la situación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los efectos de poder percibir los créditos laborales. Al haberse declarado insolvente el propietario de Bucles, el reclamo también ha sido trasladado a Establecimiento Colonia, como “responsable solidario”. “Teniendo en cuenta que el proceso va a demorar mucho, ya hace más de un mes hemos reactivado las negociaciones con Establecimiento Colonia”, y “a esos efectos nos solicitaron un detalle más minucioso de los rubros reclamados, con lo cual cumplimos hace más de 15 días y estamos esperando una respuesta de ellos”, relató Landechea.

El abogado comentó que los propietarios de Establecimiento Colonia, “que saben que son solventes y que tienen una responsabilidad solidaria en el caso y que han declarado su voluntad de no esconderse al respecto, todavía no nos han hecho ninguna propuesta, y esto a esta altura preocupa bastante, porque nosotros tratamos por todos los medios de llegar a un acuerdo a los efectos de evitar un litigio que va a demorar años y que, por ende, deja en este momento a los trabajadores en una situación muy precaria”. “Vamos a insistir un poco más” al respecto, porque, “de lo contrario, no tendremos más remedio que presentar la demanda, lo cual no evita que podamos llegar a un acuerdo”, adelantó el representante de los trabajadores.