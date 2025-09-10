A mediados de agosto, una pareja que habita de forma irregular una casa ubicada en Boca del Rosario, balneario ubicado a unos diez kilómetros de la ciudad de Juan Lacaze, en Colonia, colocó una portera y un alambre a menos de 150 metros de la ribera, impidiendo el acceso a la costa que baña el Río de la Plata.

Tras ello, y teniendo como antecedente lo ocurrido en playa de Los Piamonteses, balneario vecino de Boca del Rosario, una veintena de habitantes del lugar y de las ciudades cercanas como Juan Lacaze y Rosario, denunciaron la colocación de este alambrado.

Tras comunicarse con el alcalde lacacino, Darío Brugman (Frente Amplio), se coordinó una reunión en el lugar junto a Gustavo Viola, funcionario territorial de la dirección de Planificación y Ambiente de la comuna coloniense, que es liderada por Miguel Asqueta.

Luego de recorrer el lugar, Viola indicó que “vinimos hasta aquí a tomar nota, a hablar con los perjudicados y a recibir formalmente la denuncia para continuar con el tema según los pasos que correspondan”.

“Los vecinos plantean que el alambrado estaría a menos de 150 metros de la faja costera”, por lo que “debemos corroborar eso y ver cómo actuamos. Esta denuncia ingresa como expediente a la comuna y desde ahí comenzamos a trabajar con un marco legal establecido”, señaló.

En efecto, tras la reunión con los vecinos y lograr recabar mayor información, “iniciamos un acercamiento de manera informal con el empresario encargado de gestionar la colocación del alambre”, comentó Viola en diálogo con la diaria.

“Él esgrimió sus razones por lo cual mandó a colocar el alambre y la portera en el camino de acceso a la costa”, por lo que ahora “nosotros estamos finalizando la notificación formal que le haremos llegar a la brevedad”, manifestó Viola.

“En estos casos hay que dar pasos seguros y contundentes, dado que es un tema muy sensible para la sociedad y debemos hacer las cosas correctamente”, dijo. Consultado acerca de la posición del empresario que colocó el alambre impidiendo el acceso a la costa, Viola señaló que “hay buena predisposición para llegar a un acuerdo”.

El funcionario de la comuna dijo que este miércoles mantendrá una reunión con los abogados de la Intendencia de Colonia, por lo que en los próximos días “contaremos con más elementos sobre la mesa”.