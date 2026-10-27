Diputada Badín advirtió que el arribo de comunidades tecnológicas a +Colonia “no debe generar segregación territorial”

La legisladora frenteamplista expresó que impulsores “deben explicar” cómo se integrarán Praxis y WorkNomads a la sociedad coloniense; gobierno nacional e Intendencia respaldan las iniciativas si cumplen la normativa vigente.

Representantes del megaproyecto inmobiliario +Colonia y de la compañía internacional WorkNomads presentaron este lunes en la Intendencia de Colonia los detalles de un proyecto de inversión de entre 40 y 45 millones de dólares, que prevé construir un edificio con más de 200 habitaciones para trabajadores de la empresa. En la reunión participaron los diputados por Colonia Cecilia Badín, del Frente Amplio (FA), y Mario Colman, del Partido Nacional (PN), ediles de los distintos partidos políticos, e integrantes de las empresas.

Durante el encuentro, la fundadora de WorkNomads, Katrien Meire, expuso las características de la iniciativa, que se desarrollará dentro de +Colonia, mientras que el responsable del emprendimiento inmobiliario, Eduardo Bastitta, también participó de la presentación.

Tras esa reunión, en diálogo con la diaria, Badín advirtió sobre la necesidad de que este tipo de inversiones “no generen segregación territorial ni profundicen las desigualdades sociales existentes en el departamento” de Colonia. La legisladora sostuvo que, más allá de las dimensiones de los proyectos y de sus expectativas económicas, es necesario discutir cómo se insertarán en la sociedad coloniense y qué efectos tendrán sobre el territorio y las comunidades que ya lo habitan. En ese sentido, Badín reclamó “que se analice si se realizó un estudio sobre el impacto social de estos desarrollos y cómo se vincularán con las distintas realidades del departamento”.

Badín señaló que “la preocupación pasa por evitar que estas iniciativas profundicen la segregación territorial y terminen marginando a sectores de la población”. Como ejemplo, mencionó “la situación de familias que viven en el barrio Esperanza, en la zona próxima al puente de La Caballada, así como las dificultades sociales y habitacionales que existen en el asentamiento Las Malvinas”, ambas zonas cercanas a la zona en la cual se desarrolla ese proyecto inmobiliario.

La diputada valoró que la inversión “pueda dinamizar la economía, aunque consideró que las expectativas sobre sus efectos deben analizarse con cautela”. Badín también reclamó una mayor vinculación entre los responsables del proyecto y la población local. Según relató, durante la reunión desarrollada en el palacio municipal manifestó que la circulación de información incompleta o de versiones sobre estas iniciativas genera incertidumbre y suspicacias entre los habitantes del departamento. Badín consideró que los impulsores “deben dar explicaciones públicas, dado que los representantes políticos reciben consultas y cuestionamientos de la ciudadanía”. “La gente nos pregunta a nosotros”, señaló, al argumentar que los legisladores “deben poder responder sobre proyectos que transformarán el territorio”.

El respaldo del gobierno nacional

El gobierno nacional expresó su respaldo al desarrollo inmobiliario de +Colonia, de acuerdo con lo señalado por Badín y con los anuncios realizados tras la reunión que el presidente Yamandú Orsi mantuvo en Torre Ejecutiva con representantes del emprendimiento.

El lunes, Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recibieron a Bastitta y a Meire. Al encuentro también asistió el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.

Según Badín, el gobierno considera positiva la inversión inmobiliaria y entiende que corresponde avanzar siempre que se cumplan las exigencias establecidas. La posición del gobierno coincide, en ese aspecto, con la expresada por el intendente Rodríguez durante la reunión en Colonia, quien, según relató Badín, insistió en que el desarrollo debe estar regulado por la legislación vigente.

Badín también diferenció el emprendimiento inmobiliario de +Colonia de las iniciativas vinculadas a Praxis, cuya discusión ha generado inquietudes en el departamento. La diputada coloniense señaló que, aunque se trata de proyectos diferentes, “parte de la ciudadanía tiende a asociarlos y que esa confusión contribuye a la desinformación”.

Una inversión de 40 millones de dólares

WorkNomads prevé invertir entre 40 y 45 millones de dólares en la construcción de un edificio con más de 200 habitaciones destinado a sus trabajadores, además de 1.300 metros cuadrados de espacios de coworking y casi 3.500 metros cuadrados de áreas comunes.

La compañía, dedicada a servicios y productos nativos de inteligencia artificial, cuenta con más de 200 colaboradores de 40 nacionalidades. El plan es iniciar las obras en 2027 y culminarlas a fines de 2029. La iniciativa se integrará al Distrito Génesis, el primer barrio que desarrolla +Colonia. Bastitta señaló que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada y que se trabaja en la obtención de los permisos necesarios para comenzar las obras.

La empresa prevé generar empleos durante la construcción, en actividades vinculadas a la economía del conocimiento y en los servicios asociados a la llegada de trabajadores.

“Controles rigurosos”

El edil del FA en la Junta Departamental de Colonia, Martín Collazo, realizó una valoración positiva de la presentación de WorkNomads y destacó que, a diferencia de lo ocurrido con Praxis, en esta oportunidad los representantes políticos fueron informados previamente sobre la nueva inversión.

Según explicó, la comisión de seguimiento de +Colonia había sido notificada el martes anterior de que se presentaría un nuevo contrato con una empresa internacional. El encuentro permitió escuchar a la propia fundadora de WorkNomads y formular preguntas sobre la inversión, la infraestructura prevista y sus características.

Collazo consideró que una inversión cercana a los 45 millones de dólares constituye un aporte significativo para el departamento. Para dimensionarlo, comparó ese monto con el presupuesto quinquenal de la Intendencia, que cifró en 600 millones de dólares.

El edil indicó que, según la información recibida en la comisión de seguimiento, el macrolote donde se instalará WorkNomads ya estaba previsto en el contrato plan original de +Colonia. Por ese motivo, sostuvo que el emprendimiento no requeriría una nueva aprobación de la Junta Departamental, sino los trámites habituales de permisos de construcción ante la Intendencia.

Sin embargo, Collazo señaló que persisten inquietudes por el concepto de “nación sin país” que promueve la compañía y por las nociones de soberanía digital asociadas a este tipo de propuestas.

De acuerdo con lo explicado por los representantes de WorkNomads, ese concepto busca que sus trabajadores mantengan su nacionalidad de origen y se sientan parte de una comunidad, sin que ello implique desconocer las normas del país donde se instalan. La empresa también habría manifestado que no solicitará un régimen tributario especial.

Aun así, el edil reclamó un control institucional estricto sobre el desarrollo del proyecto, particularmente en materia tributaria, y sostuvo que el gobierno nacional y el departamental deben asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico uruguayo. “Seguimos manteniendo la inquietud, para mí razonable, o alerta, de que cumplan estrictamente con el ordenamiento jurídico uruguayo”, afirmó.

Collazo explicó que el FA solicitó una reunión con el presidente Orsi porque entiende que el mandatario puede transmitir garantías sobre los mecanismos de control y supervisión de este tipo de inversiones.