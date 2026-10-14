Quinto Encuentro Departamental de Mujeres Rurales de Colonia, este jueves, en Nueva Helvecia

El programa incluye una visita a la Escuela Nacional de Lechería, el lanzamiento de la Agenda de las Mujeres Rurales y recorridas por queserías de la zona.

Nueva Helvecia recibirá este jueves el Quinto Encuentro Departamental de Mujeres Rurales de Colonia, una jornada que reunirá a participantes de distintas localidades del departamento para compartir experiencias, promover la integración y visibilizar el aporte de las mujeres al medio rural.

En el marco de la Semana del Queso en Colonia, la actividad se desarrollará entre las 10.00 y las 17.00, y contará con distintas propuestas vinculadas a la historia, el trabajo y las vivencias de las mujeres rurales.

Programa

El encuentro comenzará a las 10.00 con una recepción y bienvenida en la Plaza de los Fundadores de Nueva Helvecia. En esa instancia, Vanessa Cabrera estará a cargo de una actividad dedicada a rescatar las vivencias de las mujeres rurales inmigrantes del este de Colonia.

Entre las 11.00 y las 12.30, las participantes visitarán la Escuela Nacional de Lechería, donde el equipo de la institución desarrollará diferentes actividades. En ese mismo horario se transmitirá la actividad central, que incluirá el lanzamiento de la Agenda de las Mujeres Rurales +10, a través de streaming.

La programación continuará al mediodía con un almuerzo, actividades recreativas y un espacio de integración en el Club Deportivo Universal de Concordia. Durante la tarde, de 14.00 a 16.00, se ofrecerán actividades opcionales, con diferentes estaciones y stands, además de visitas a queserías. La jornada finalizará a las 17.00 con una actividad artística.

La actividad es organizada por instituciones y organismos vinculados al desarrollo rural, la producción agropecuaria y las políticas de género, con la participación de la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras instituciones.