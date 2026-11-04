Ausencia de cursos del ISEF en Colonia “frena la ampliación del servicio de guardavidas”, según director de Deportes de la comuna

Al igual que ocurrió en la temporada pasada, solo seis playas colonienses tendrán servicio de guardavidas, debido a la falta de profesionales, comentó Diego Berreta.

De cara al próximo verano, la Intendencia de Colonia no aumentará la cantidad de playas del departamento que cuentan con servicio de guardavidas. En efecto, al igual que ocurrió en la temporada estival anterior, ese servicio se prestará en las playas Brisas de Nueva Palmira, Sere de Carmelo, El Calabrés de Colonia del Sacramento, Charrúa de Juan Lacaze y en los balnearios Artilleros y Fomento.

En los últimos días la comuna hizo un llamado para cubrir 15 cargos en régimen zafral. Como requisito excluyente para acceder a ese puesto laboral aparece el de contar con el título de guardavidas expedido por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF).

La comuna coloniense ofrece un sueldo básico es de $ 49.000 mensuales para esa labor, con una carga horaria de 30 horas semanales. Las bases, requisitos y forma de inscripción se encuentran disponibles en la página web de la intendencia.

Una limitante

En diálogo con Radio del Oeste, el director de Deportes de la Intendencia de Colonia, Diego Berreta, lamentó que el ISEF, dependiente de la Universidad de la República, no se haya instalado en el departamento para brindar cursos de guardavidas. “Seguimos insistiendo para que el ISEF llegue a Colonia”, comentó.

En ese sentido, el director de Deportes de la comuna dijo que “se espera contar con el curso de guardavidas en el departamento”, a los efectos de ampliar ese servicio a otros puntos de la costa coloniense, porque “resulta necesario”. “Queríamos tener otro plan, pero ante la falta de guardavidas este verano estaremos en las mismas condiciones que el año anterior”. “Nos limita mucho no poder desarrollar la carrera en Colonia”, insistió Berreta. “En las playas donde hay guardavidas los siniestros han disminuido casi a cero, lo que demuestra la efectividad y la importancia del servicio”, señaló.

“Hemos visto una gran ayuda de los guardavidas a las personas que asisten a las playas, previniendo accidentes simplemente con el diálogo y el intercambio que se da en la costa”, destacó. “Los guardavidas tienen todos los elementos necesarios para hacer un buen trabajo”, dijo Berreta, y agregó que “desde la colocación de la primera casilla en El Calabrés, nos ha dado un gran resultado y seguramente seguirá dando”.