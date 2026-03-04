El Sonido de los Libros, la biblioteca infantil y juvenil ubicada en el balneario Fomento, ubicado en la denominada Costa del Inmigrante, en el departamento de Colonia, ofrecerá, el sábado 7, una charla abierta con Francisco Tomsich, coeditor de Paisajes de literatura eslovena.

El encuentro servirá para explicar acerca de la primera plataforma en línea dedicada a la difusión, traducción y estudio de la literatura eslovena en español para todas las edades.

Un estudio de sistemas literarios en diálogo, una red de investigadores, traductores, autores, editoriales, artistas y lectores logró crear esta primera plataforma.

La charla será gratuita y comenzará a las 14.00 en el local ubicado en la plaza de Deportes de playa Fomento.

Culminando un nuevo verano

El Sonido de los Libros, proyecto llevado adelante por Gabriela Mirza y Santiago da Rosa, cumple siete años el próximo 19 de abril, por lo que ese fin de semana estará de festejo. Durante este período la biblioteca mantuvo un espacio de lecturas en el local y un sistema de préstamo de libros.

Cuando comenzaron con esta actividad lo hicieron en un local que funcionaba en el Club Los Pinos, en el balneario homónimo, pero tras ser desalojados de ese lugar, con el apoyo de la comunidad y amigos de la pareja, la biblioteca se instaló en una cabaña de madera en la plaza de Deportes de Fomento, lugar que mantienen hasta el día de hoy.

En diálogo con la diaria, Mirza comentó que están “culminando un verano divino”, con “un montón de visitas y lecturas”. En ese marco, remarcó que la biblioteca realizó “más de 530 préstamos de libros a distintas familias”.

Durante todo el año, El Sonido de los Libros mantiene la biblioteca abierta sábados y domingos de 15.00 a 17.00.