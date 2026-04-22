Entre el 15 y el 18 de abril de 2026, la Casa Municipal de la Cultura, en Mercedes, Soriano, fue sede del XII Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya, que se desarrolló bajo el lema “Arqueologías en transición: memorias para construir futuro”. El encuentro reunió a cerca de 200 participantes entre investigadoras, docentes y estudiantes de todo el país. La instancia marcó el regreso de este espacio académico luego de dos décadas.

En esta oportunidad, varias investigadoras presentaron múltiples ponencias que abordaron distintas dimensiones de la riqueza histórica y arqueológica de Colonia.

En este campo, Silvana Casero Soulier y Nelsys Fusco Zambetogliris presentaron una revisión del proceso de investigación en Colonia del Sacramento, destacando los 38 años de trabajo en arqueología histórica y los 30 años desde su declaración como Patrimonio Mundial. El enfoque del trabajo incorporó nuevas perspectivas desde la comunidad local.

Por su parte, Virginia Pereira profundizó en el sistema defensivo de la ciudad, a partir de investigaciones arqueológicas centradas en las huellas materiales de su pasado fortificado.

El vínculo entre arqueología y sociedad tuvo un lugar relevante en el congreso. Elena Vallvé y Maira Malán propusieron una reflexión sobre las percepciones, apropiaciones y memorias del territorio en Juan Lacaze, abordando la práctica arqueológica desde una mirada social y comunitaria. En el terreno de la cultura material, Maira Malán y su equipo presentaron un estudio innovador sobre las campanas zoomorfas del departamento de Colonia, incorporando herramientas de identificación zoológica para comprender estos objetos desde nuevas perspectivas.

La gestión y estudio de colecciones también formaron parte del debate. Vanina Scalese expuso sobre la colección René Mora, analizando su acervo documental y su relevancia para investigaciones arqueológicas. Por su parte, Lucía Rogríguez presentó un trabajo sobre “La arqueología después de la arqueología”, relación al : reacondicionamiento de los restos arqueológicos asociados al Saladero de Medina, desembocadura del arroyo Sauce.

En tanto, Helen Villar y su equipo compartieron experiencias educativas vinculadas a colecciones científicas fuera del ámbito museístico, destacando iniciativas desarrolladas en el departamento de Colonia.

“Un laboratorio vivo”

En diálogo con la diaria, la investigadora y docente Silvana Casero destacó que “la diversidad de enfoques” de las investigaciones presentadas “mostró a Colonia como un laboratorio vivo de la arqueología en Uruguay. “Las investigadoras mujeres aportaron miradas complementarias: desde la arqueología histórica y urbana, pasando por la memoria obrera y comunitaria, hasta la gestión de colecciones y la educación patrimonial. Este bloque de ponencias reafirma el papel de Colonia como referente nacional en la construcción de memoria y patrimonio, y visibiliza el liderazgo femenino en la producción académica”, destacó.