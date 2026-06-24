Ministerio de Transporte inicia tratamientos contra el picudo rojo en palmeras ubicadas en acceso a Colonia del Sacramento

Corte de palmeras sobre ruta 1 por la llegada del picudo rojo, el 18 de junio.

En primera instancia se aplicarán duchas químicas sobre los ejemplares, mientras que en setiembre el tratamiento se realizará mediante endoterapia.

La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comenzará este miércoles una serie de intervenciones destinadas a combatir el avance del picudo rojo, una plaga que afecta gravemente las palmeras y que llegó a los ejemplares ubicados en la ruta 1, en el acceso a Colonia del Sacramento.

Los trabajos consistirán en la aplicación de duchas químicas sobre los ejemplares ubicados en el tramo comprendido entre Riachuelo y el acceso a la capital coloniense, entre los kilómetros 164,700 y 173,500. Las tareas se extenderán durante aproximadamente 30 días, siempre que las condiciones climáticas sean favorables.

En un comunicado, el MTOP exhorta a la población a no permanecer en las inmediaciones de las áreas donde se realizarán las aplicaciones. Asimismo, se informó que las zonas intervenidas estarán señalizadas y delimitadas para garantizar la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por el lugar.

Como parte del plan de control de la plaga, a comienzos de setiembre se implementará un tratamiento de endoterapia, técnica que consiste en la inyección de productos fitosanitarios directamente en el tronco de las palmeras.

Según las autoridades, este método es altamente efectivo y no genera impactos negativos sobre el medioambiente ni la fauna local. Además, se instalarán trampas de monitoreo que integrarán un sistema de gestión y control de plagas, permitiendo un seguimiento permanente de la situación sanitaria de las palmeras.

La llegada del picudo rojo al departamento ha puesto el foco en la conservación de las palmeras ubicadas en el acceso a Colonia del Sacramento por la ruta 1. Estos ejemplares integran desde hace décadas el paisaje de ingreso a la capital departamental y forman parte de la imagen característica de la zona.

Vale recordar que el edil y exintendente Walter Zimmer (Partido Nacional) presentó un proyecto en la junta coloniense para que se declaren Patrimonio Cultural Nacional.

Según se estima, más de 1.400 ejemplares están ubicados en esa zona, pero, ante la llegada del picudo rojo, ya fueron extraídas alrededor de 100 palmeras.