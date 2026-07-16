Alcalde de Carmelo impulsa un plan de desarrollo turístico y destaca trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno

Pablo Parodi, alcalde de Carmelo, durante el acto de proclamación de los 13 Concejos Municipales del departamento. (archivo, junio de 2026)

Luis Pablo Parodi mantuvo reuniones con el ministro de Economía y con el director nacional de Turismo para delinear una estrategia de desarrollo para la región oeste del departamento de Colonia.

El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi (Partido Nacional - PN), comentó a la diaria que ese municipio comenzó a trabajar junto al gobierno nacional y con la Intendencia de Colonia en el diseño de un proyecto integral de desarrollo turístico para la ciudad y su zona de influencia.

En ese marco, este miércoles Parodi y los restantes concejales de ese municipio mantuvieron reuniones con el director nacional de Turismo, Cristian Pos, y con el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Del encuentro con Pos participaron también los diputados por Colonia Mario Colman (PN) y Cecilia Badín (Frente Amplio), así como el director departamental de Turismo, Martín Álvarez, y Gervasio Aznárez, de la Oficina de Inversiones, en representación de la comuna coloniense. Parodi explicó que en esa instancia se conversó acerca de la posibilidad de generar un proyecto de “crecimiento turístico de toda la microregión comprendida entre Carmelo y el límite con Soriano”.

Entre los temas abordados durante esa reunión estuvo la situación del hotel Casino Carmelo, considerado por el alcalde como uno de los principales activos turísticos de la ciudad y cuya recuperación continúa siendo una prioridad para el municipio. Parodi comentó que existe una empresa interesada en reflotar el funcionamiento del emblemático hotel carmelitano, tras varios años de permanecer cerrado y sin que aparecieran interesados en los distintos llamados que realizó el Ministerio de Turismo, propietario de ese establecimiento.

A ello se suma la posibilidad de mejorar la conectividad con Argentina. Parodi confirmó que existe interés de una segunda empresa en operar desde Carmelo, aunque aclaró que el proyecto todavía se encuentra en etapa de conversaciones.

Actualmente funciona la línea Carmelo-Tigre, aunque con una frecuencia reducida y un volumen de pasajeros inferior al esperado. Según indicó, la intención que se analiza es avanzar hacia una conexión directa con la ciudad de Buenos Aires, aunque esa posibilidad depende de las negociaciones que la empresa mantiene con la Administración Nacional de Puertos.

Desarrollo económico sobre el arroyo de las Vacas

La agenda de trabajo en Montevideo incluyó además una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en la que participaron representantes del municipio, los diputados Colman y Badín, la diputada Nibia Reisch y actores de la sociedad civil de Carmelo.

En esa instancia se presentó una propuesta de desarrollo económico para el entorno del arroyo de las Vacas, que combina objetivos turísticos, desarrollo de infraestructura fluvial, impulso a astilleros y reparaciones navales, además de nuevos emprendimientos comerciales.

Parodi explicó que la iniciativa es promovida por el municipio y que será trabajada junto a la Agencia Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Turismo y la Dirección Nacional de Aduanas, para definir líneas concretas de acción. Si bien reconoció que existen privados interesados en invertir, sostuvo que el objetivo es que primero exista una estrategia pública claramente definida.

Un año de gestión

Al cumplirse su primer año al frente del municipio de Carmelo, Parodi realizó un balance positivo de la gestión y afirmó que uno de los principales cambios ha sido la apertura institucional y la participación de distintos actores en la toma de decisiones.

“Estamos cambiando totalmente la dinámica del municipio y de la ciudad, con un municipio de puertas abiertas, mucha participación de las instituciones y un fuerte trabajo en apoyo a las organizaciones y en la mejora de los espacios públicos”, expresó.

Consultado sobre la relación con la oposición, destacó el trabajo conjunto con la concejala frenteamplista Celia Vence, y aseguró que existe un clima de cooperación dentro del concejo municipal.

También valoró el vínculo con el gobierno nacional, pese a pertenecer a un signo político distinto al de la Intendencia de Colonia. “Estamos trabajando gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno local en la misma línea de acción”, afirmó, y sostuvo que esa coordinación permite que los proyectos avancen con mayor rapidez.

Para el alcalde, las reuniones mantenidas en Montevideo “reflejan una forma de trabajo basada en la articulación entre los distintos niveles de gobierno y los representantes nacionales del departamento, con el objetivo de impulsar inversiones y consolidar a Carmelo como uno de los principales polos turísticos del oeste del país”.