Empresa constructora realizará “llamados específicos” para contratar mano de obra local para remodelación de acceso a Juan Lacaze

Ante planteo realizado por actores políticos y sindicales, representante de Ramón Álvarez respondió que ese proyecto “tendrá por momentos hasta 50 trabajadores”, pero que “variará” la cantidad según las obras que se realicen.

Este miércoles, en un acto desarrollado en el liceo 2 de Juan Lacaze, se llevó a cabo la firma del contrato para la obra de remodelación de la principal vía de acceso a la localidad lacazina, la avenida Carminillo Mederos.

La obra abarca unos dos kilómetros, desde la calle 12 de Octubre, ubicada en el barrio Villa Pancha, hasta el puente sobre la cañada Blanco, que también se construirá a nuevo. El proyecto incluye la realización de cordón cuneta, entubados, veredas, ciclovía, iluminación peatonal, vehicular y forestación. También contempla intervenciones especiales para mejorar y jerarquizar espacios ubicados frente a los dos liceos, el hogar de ancianos, la seccional 16 de la Policía y el destacamento de Bomberos.

La inversión ronda los 127 millones de pesos, y el tiempo estipulado de trabajos es de 18 meses. El financiamiento de este proyecto contiene aportes mayoritarios correspondientes a fondos que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado Plan de Gestión y Desarrollo Subnacional III (PDGS III). Además, cuenta con un aporte mínimo por parte de la Intendencia de Colonia.

Mano de obra local

Luego del acto protocolar desarrollado en la institución educativa, Eduardo Álvarez, representante de la empresa Ramón Álvarez, la encargada de llevar adelante la obra, habló con los medios locales y dijo que “antes del inicio efectivo de los trabajos resta cumplir con una instancia protocolar”, que es “el replanteo de la obra y la firma del acta correspondiente”. “A partir de allí, comenzarán las tareas en el terreno”, expresó.

Uno de los aspectos que despierta mayor expectativa en la ciudad es la posibilidad de que la obra genere puestos de trabajo para los habitantes de esa localidad, que ha perdido cientos de puestos de trabajo en las últimas décadas tras los cierres de las industrias textil y papelera que funcionaron durante más de un siglo en ese territorio coloniense. En ese sentido, Álvarez adelantó que “la empresa realizará llamados específicos para incorporar mano de obra local” y aseguró que “se mantendrá la política que la firma ha aplicado en otras obras desarrolladas en el departamento”.

El empresario recordó que la empresa tiene una extensa trayectoria en el departamento de Colonia, y citó “los trabajos que venimos desarrollando” en la doble vía de la ruta 1, desde Cufré hacia Colonia. “Ya tenemos gente de Colonia trabajando, pero vamos a seguir en la misma política para darle trabajo a la gente local”, afirmó.

Sobre la cantidad de trabajadores que requerirá el proyecto, Álvarez manifestó que eso “variará de acuerdo con las diferentes etapas de ejecución”. Y estimó que en los momentos de mayor actividad “la obra podrá ocupar aproximadamente entre 40 y 50 personas”, aunque aclaró que “habrá períodos en los que la demanda de personal será menor”.

“Es una obra muy variada, con parquización, con iluminación. Tiene todo un espectro de cosas que hacen que sean diferentes tareas y diferentes momentos de ocupación”, explicó.

Además de la contratación de trabajadores, la empresa confirmó que continuará recurriendo a proveedores de la zona. “Ramón Álvarez trabaja en el departamento desde la década de 1980 y ya mantenemos vínculos comerciales con proveedores locales, incluso en Juan Lacaze”, dijo el empresario.

Consultado acerca de los desafíos que conlleva una obra de esta magnitud en una zona de alta circulación peatonal y vehicular de la ciudad, Álvarez comentó que “existe especial atención sobre cómo se organizará el tránsito durante las diferentes etapas”.

El empresario señaló que “la construcción del puente” sobre la cañada Blanco “será el sector que podría generar mayores dificultades y requerirá una planificación específica”. “El cuello de botella es la construcción del puente. Es una cosa que tenemos que analizar con el alcalde Darío Brugman y con los técnicos de la intendencia sobre cómo desarrollar la parte del puente, porque es el único lugar donde se pueden generar desvíos importantes”, explicó.

“La coordinación entre la empresa, el municipio y la comuna será parte fundamental durante los tiempos de trabajo”, consideró Álvarez.