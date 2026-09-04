Operativos policiales en Colonia incautaron 700 vehículos y redujeron 66% los accidentes fatales en los primeros 8 meses del año

El Ministerio del Interior, en conjunto con la Dirección de Tránsito de la intendencia departamental, busca combatir estos fenómenos mediante los operativos Radar y Ñandubay.

La Jefatura de Policía de Colonia presentó un balance de las jornadas de fiscalización llevadas adelante entre el 13 de enero y el 31 de agosto, junto con la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia y la Policía Caminera, en calles y rutas del departamento coloniense.

En ese marco, los denominados Operativos Radar y Ñandubay fueron las estrategias preventivas dispuestas a nivel nacional por el Ministerio del Interior, que permitieron el despliegue de funcionarios municipales y policiales en distintos puntos de control estratégicos.

Según el comunicado emitido por Jefatura, estas intervenciones permitieron identificar a 6.242 personas y 5.895 vehículos fueron inspeccionados.

Las autoridades informaron que el resultado de la fiscalización permitió incautar a 734 vehículos, donde mayoritariamente fueron motocicletas que presentaban diversas irregularidades. Además, se aplicaron 1.694 contravenciones, se realizaron 1.639 espirometrías, de las cuales 72 resultaron positivas, y se detuvo a cinco personas.

Con respecto a la siniestralidad vial, el informe destaca una fuerte reducción en accidentes de tránsito en comparación con el mismo período del año pasado. En esa línea, los accidentes fatales pasaron de 25 siniestros con 27 personas fallecidas en 2025 a 9 episodios con 9 víctimas mortales en 2026.

Por otro lado, al detallar el desarrollo de algunos delitos, las estadísticas aportadas por la policía coloniense reflejan un descenso relevante en las estafas, que bajaron de 616 denuncias en 2025 a 543 casos en lo que va de este año. Con respecto a las denuncias por daño, este año se registraron 376 denuncias por daño, mientras que en 2025 fueron 396, mientras que las denuncias por lesiones personales descendieron a 205 en 2026 en comparación con las 210 del período anterior.

En cuanto al abigeato, en el corriente año se contabilizan 11 casos, lo que representa 3 denuncias menos que en el año previo. Por su parte, los casos de violencia doméstica reportaron una leve disminución, situándose en 1.030 denuncias frente a las 1.043 del año pasado.