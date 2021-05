No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Nicolás Martinelli, exdirector general del Ministerio de Desarrollo Social y actual asesor del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio su visión sobre la gestión del gobierno en relación con la pandemia. En su opinión, “estamos a pocas semanas de un alto índice de la población con las dos vacunas y próximos a, si todo sale bien, conseguir la inmunidad de rebaño”, a pesar de las recientes declaraciones de Rafael Radi que matizan la posibilidad de llegar a este nivel de inmunización colectiva.

Martinelli aclaró este lunes, entrevistado en Desayunos informales, de Canal 12, que en su agenda de trabajo no hay temas relacionados con la gestión de la pandemia más allá del pase responsable que se busca implementar en el sector cultural. De todas formas, en relación con la gestión de la situación sanitaria del país, aseguró que tiene confianza “en el equipo técnico que está trabajando y tomando las decisiones; me parece que hay que conjugar un equilibrio entre una parte de la población que está muy golpeada por la pandemia, que necesita trabajar, y que evidentemente el cierre de actividades perjudica”.

A pesar de que en mayo se mantiene el promedio de muertes diarias por covid de abril y que se superó el pico de casos activos este sábado, Martinelli afirmó que “el nivel de fallecidos ha estado estable” y “el nivel de los CTI también se ha estabilizado”, y resaltó que este domingo hubo una baja en la cantidad de personas que murieron a raíz de esta enfermedad, ya que se registraron 37 muertes, cuando el promedio diario se ubica en 50.

Para Martinelli, “si bien el número de contagios oscila entre 3.500 casos diarios, también es cierto que a medida que se aumente el nivel de vacuna y se logre la inmunidad, en algunos meses para adelante no va a ser necesario ir contando la cantidad de contagios”.

En esta línea, el asesor de Presidencia opinó: “Yo lo veo hacia adelante como una gripe; no se registra todos los meses cuando hay gripes, se les hace seguimiento a los fallecidos y a los ingresos al CTI. Creo que si continuamos con este alto nivel de vacunación y los resultados auspicios que se mostraron el otro día a nivel de las vacunas para impedir que las personas ingresen al CTI, creo que vamos por el buen camino, y ojalá logremos quebrar esa curva estable de fallecidos y logremos empezar a bajarla”.

Consultado sobre las decisiones que pueda tomar el gobierno para bajar el promedio de 50 personas fallecidas por día, más allá de la confianza en la campaña de vacunación, Martinelli recalcó que no integra los equipos que trabajan el tema, pero aseguró que “estará todo arriba de la mesa y esos profesionales tomarán las decisiones con base en cómo evolucione la pandemia”. A su entender, “el equipo de trabajo, como lo ha hecho hasta ahora, irá tomando las medidas en función de cómo avance la pandemia. Está claro que la salida de esto es la vacuna, todo el foco debería estar puesto en eso, en concientizar a las personas que se vacunen”.

Martinelli también opinó sobre la estrategia del gobierno de apostar a “la libertad responsable de cada persona” y se refirió en particular a las aglomeraciones en shoppings y restaurantes en torno al Día de la Madre. “El año pasado los shoppings cerraron por voluntad de los propios propietarios, no porque el gobierno los obligara; se los había exhortado pero podrían no haberlo hecho. Hubo un cambio en la conducta del uruguayo, que quizás le haya ido perdiendo un poco el miedo a la pandemia, quizás también empujado por la necesidad de trabajar, de que hay que moverse y abrir actividades, pero nadie obliga a nadie a ir a un shopping”, subrayó.