Meta, la compañía madre que engloba a Facebook y otros servicios tecnológicos, advirtió en un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que podría verse obligada a retirar redes sociales como Facebook e Instagram de Europa si los cambios en materia de transferencia de datos desde la Unión Europea a Estados Unidos no les permiten trabajar con flexibilidad.

La compañía de Mark Zuckerberg afirmó que “si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a las cláusulas contractuales estándar o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa”. Además, insistió en que los métodos empleados por la multinacional para transferir los datos de los usuarios fueron sometidos “a un escrutinio normativo y judicial” que la respaldan.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en 2020, conocida como la decisión Schrems II, en la que discrepa con la visión de Meta sobre el respaldo jurídico del intercambio de datos.

La sentencia parte de la denuncia de Maximilian Schrems, un ciudadano austriaco que buscó frenar la transferencia de datos personales entre Europa y Estados Unidos y a quien, luego de varias instancias en distintos ámbitos europeos, el máximo organismo de la Justicia europea le dio la razón.

Fue precisamente a raíz de esa sentencia que se declaró nulo el acuerdo del Privacy Shield, aunque sigue siendo usado como marco legal para la transferencia de datos mientras los legisladores en ambos lados del Atlántico trabajan en una nueva versión de la normativa que se ajuste a los estándares de privacidad necesarios.

Tras conocerse la advertencia de Meta, la compañía emitió otro comunicado este lunes en el que aclara: “No tenemos ningún deseo ni planes de retirarnos de Europa, pero la simple realidad es que Meta, y muchas otras empresas, organizaciones y servicios, dependen de las transferencias de datos entre la UE y Estados Unidos para operar servicios globales. Al igual que otras empresas, hemos seguido las normas europeas y nos basamos en las cláusulas contractuales tipo y en las salvaguardias de datos adecuadas para operar un servicio global”, consignó La Vanguardia.

“Fundamentalmente, las empresas necesitan normas claras y globales para proteger los flujos de datos transatlánticos a largo plazo, y al igual que otras más de 70 empresas de una amplia gama de sectores, estamos siguiendo de cerca el posible impacto en nuestras operaciones europeas a medida que avanzan estos acontecimientos”, agrega el comunicado.

Las declaraciones de Meta llegan luego de que se conociera el jueves pasado que sufrió un desplome de su valor en la bolsa de 25% tras anunciar un estancamiento en el número de usuarios que utilizan sus plataformas, y pérdidas en el área que está desarrollando el metaverso. La empresa comunicó que en 2021 obtuvo beneficios netos de 39.370 millones de dólares, 35% más que en 2020, pero reveló que en el cuarto trimestre se estancó el crecimiento de usuarios.