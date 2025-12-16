San José

Kiyú

Popular balneario de San José, caracterizado por sus arenas blancas, la espesa vegetación y las barrancas de San Gregorio, unas formaciones geológicas que se produjeron por la erosión, que bordean la costa y son una oportunidad para practicar aladeltismo o simplemente apreciar el Río de la Plata. El lugar cuenta con playa accesible a la altura del Parador Chico, con rampa de acceso, baños accesibles y sillas anfibias durante la presencia de guardavidas. Además de camping, hay cabañas y casas para alquilar y todos los servcios necesarios para pasar unas vacaciones excelentes.

Boca del Cufré

En el límite con Colonia, y a orillas del arroyo Cufré, este balneario cuenta con todas las comodidades necesarias: camping, hoteles, paradores, casas en alquiler, buenas propouestas gastronómicas y posibilidades de navegar por el arroyo, realizar deportes acuáticos y descansar en la orilla a la sombra de los árboles.

Colonia

Además del clásico paseo por el casco histórico de la capital de Colonia, visitar sus museos, el faro y el puerto, en verano también se puede visitar las playas urbanas que rodean la ciudad: playa Balneario Municipal, playa Real de San Carlos, playa Oreja de Negro, playa El Álamo, playa Las Delicias, playa del Rowing y playa Ferrando.

Además se pueden visitar varios balnearios que se sitúan entre el límite con San José y Colonia del Sacramento como Santa Regina, Playa Fomento, Blancarena, Boca del Rosario, Playa de los Piamonteses, playas de Juan Lacaze, Artilleros y Santa Ana.

Fiesta del Pollo y la Gallina, en San Bautista, Canelones (archivo, febrero de 2023). Foto: Alessandro Maradei

Fiestas de verano

Llamadas de San Baltasar

6 de enero. Montevideo. Calle Isla de Flores.

Festival folclórico de San Gregorio de Polanco

Segundo fin de semana de enero. San Gregorio de Polanco, Tacuarembó.

Encuentro internacional de músicos Jazz a la calle

Enero. Mercedes, Soriano.

Festival del Lago Andresito

16, 17 y 18 de enero. Predio a orillas del balneario Lago Andresito. Sobre el río Negro, en la ribera perteneciente al departamento de Flores (ruta 3).

Celebración de Iemanjá

2 de febrero. Playa Ramírez, Parque Rodó, Montevideo.

Desfile inaugural del Carnaval y desfile de Llamadas

Últimos días de enero y primeros días de febrero. Centro y barrios Sur y Palermo, Montevideo.

Fiesta del pollo y la gallina

Febrero. Predio frente al estadio de club Vida Nueva Ruta 81, San Bautista, Canelones.

Otras en febrero