En el marco de la Agenda Ambiental Estratégica que lleva adelante la Intendencia de Montevideo, el viernes 12 de diciembre, en los humedales del Santa Lucía, se realizó el primer encuentro del Voluntariado Ambiental Joven (VAJ). Durante la jornada, se realizaron talleres sobre diferentes temas —como restauración, gestión de áreas protegidas y cuidados en la zona costera— e instancias lúdicas de aprendizaje, además de plantación de árboles nativos.

Como parte de las 18 acciones que integran la agenda ambiental de la comuna, el objetivo es promover la participación activa y organizada de jóvenes de Montevideo en la acción climática, fortaleciendo sus capacidades, generando aportes comunitarios concretos y consolidando un liderazgo generacional.

El programa está dirigido a residentes de la capital que tengan entre 16 y 29 años y quieran involucrarse en el cuidado del ambiente por medio del desarrollo de proyectos que tengan impacto en sus comunidades, fortaleciendo sus conocimientos, habilidades y gestión de los recursos.

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, destacó que participaron “gurisas y gurises de distintas zonas, para trabajar juntos y construir entre todos una hoja de ruta muy interesante para los próximos años”. Consideró, además, que “es clave que se organicen, incidan y sean parte de la toma de decisiones”. Del trabajo en equipo “salió una agenda bien importante para los próximos años que seguramente tendrá mojones de participación y trabajo colectivo como el que se realizó en esta ocasión”.

Destacó además la labor que se lleva adelante con distintas áreas de la intendencia, el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y los municipios para convocar a los adolescentes a sumarse a esta iniciativa de la que ya participan distintos liceos y UTU de Montevideo.

El VAJ aborda desafíos climáticos y ambientales locales mediante intervenciones de resignificación y renaturalización en tres entornos estratégicos: zona costera, rural y urbana. Las actividades estarán orientadas al apoyo de iniciativas de limpieza en espacios públicos, la promoción de la economía circular, la restauración dunar y de biodiversidad, así como a plantaciones, recuperación de quintas y acciones para reducir el desperdicio alimentario, adaptando cada acción a las características particulares de los territorios.

Para sumar al VAJ hay que inscribirse en el formulario web o enviando un Whatsapp al 092 250 188.

Escrituras con perspectiva ecológica

“Dónde aflojar los párpados: taller de escritura, sonido e imagen y ecología” es el título del taller que estará a cargo de Gabriela Escobar y Lourdes Silva en la librería Escaramuza (Pablo de María 1185) los martes 20 y 27 y jueves 22 y 29 de enero de 18.00 a 19.30.

Lo plantean como un laboratorio de exploración creativa a través de la escritura, la lectura y los ensamblajes-recorridos iconográficos. “Un rulo puede ser una flor”, adelantan sobre este espacio donde las palabras, las imágenes y los sonidos se darán cita para dar paso a nuevos sentidos y perspectivas no lineales.

“Exploraremos lo sonoro como un campo en sí mismo, una materia y un territorio de vibraciones y ritmos que pueden ser estudiados, tejidos y combinados con la palabra escrita y la imagen visual. Desde el canto de los pájaros hasta el rumor de la ciudad, lo sonoro nos invita a escuchar y a sentir el mundo de una manera distinta: 360º, una tridimensionalidad que excede el campo visual. Asimismo, nos adentraremos en el ámbito de lo geopoético, un campo que fusiona la geografía y la poesía para reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y la relación entre el espacio físico y la experiencia humana”, dice la dupla de escritora e investigadora/artista.

A lo largo de las sesiones, los participantes tendrán la oportunidad de experimentar con diferentes técnicas a través de ejercicios, prácticas ecoambientales y abordajes teóricos.

Por más información, dirigirse al correo: [email protected] o enviar Whatsapp al 091 400 034.

Un cartel mundano

Tres Cruces Shopping presenta su concurso “Impactá con tu arte” para intervenir el cartel YOAMOUY. La convocatoria para intervenir el icónico mensaje ubicado en la esquina más transitada de Montevideo —Bulevar Artigas y Ferrer Serra— está dirigida a artistas, estudiantes, muralistas y colectivos, siempre mayores de 18 años y que residan en Uruguay, para que representen la esencia de distintos países a través de su creatividad. Esta nueva edición invita a postular propuestas gráficas con una temática libre inspirada en un país, destacando aspectos como su cultura, gastronomía, historia, tradiciones, música, arte, paisajes, fauna, flora y patrimonio.

Los interesados podrán inscribirse y enviar su propuesta a través del sitio Landmark 2026, donde deberán adjuntar un boceto que muestre frente, dorso y laterales de las letras, junto con un fotomontaje a escala y una ficha técnica con los colores e insumos necesarios. La pintura y los materiales serán proporcionados por Tres Cruces en alianza con la empresa INCA.

Habrá llamados abiertos hasta el 15 de cada mes de 2026 y se seleccionarán hasta 12 proyectos y cuatro suplentes para armar un calendario anual de intervenciones. Cada artista seleccionado recibirá un cheque obsequio de 12.000 pesos más viáticos.