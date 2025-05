Si el tiempo acompaña, el próximo sábado se cocinará un arroz con leche gigante en las instalaciones de la Asociación Rural del Uruguay en el Prado, donde desde el jueves 15 se estará desarrollando la segunda edición de Mercoláctea Uruguay. Será, si las condiciones lo permiten, una de las facetas más golosas de una exposición que promete una fuerte apuesta a las capacitaciones, las conferencias, las rondas de negocios y, sobre todo, una muestra comercial y ganadera, ya que el evento apunta a fomentar el desarrollo y a posicionarse en la agenda anual de “productores, industrias, de la institucionalidad pública y privada del sector, de proveedores de insumos, profesionales, trabajadores y de la sociedad vinculada al complejo lácteo”.

Juan Luis Dellapiazza, director de Mercoláctea, contó a la diaria que originalmente la exposición nació en Argentina dos décadas atrás y que allí se llevó adelante durante 17 años “de manera muy exitosa”. Sin embargo, hace un lustro que, por diferencias empresariales, se discontinuó. Fue entonces que Aldo Ferrari, quien fuera su director, se puso con contacto con Dellapiazza, que decidió traerla al país. “Es una marca interesante, es fuerte a nivel internacional y replicó rápidamente; tuvimos buena respuesta enseguida, con cosas para corregir en esta segunda edición”, indicó. Entre las mejoras, dijo el consultado, el actual enfoque se propone “que no sea tan específico para el productor. Aunque sí hay muchísimas conferencias y actividades, se buscó también poner otro tipo de atractivo para acercar la ciudad al campo y, en este caso, al sector lechero”.

Dellapiazza anticipó que esta vez estará potenciado el salón del queso, que contará con la participación de más de 20 queseros artesanales del interior del país, que no solamente expondrán sus productos sino que harán degustaciones, catas sensoriales guiadas y talleres, estarán chefs como Nilson Viazzo, ganador del primer Masterchef Uruguay, trabajando en vivo, habrá capacitaciones, maridajes y, por supuesto, venta. Dentro de esta Expo Quesos, Portal Lechero convoca, por ejemplo, a un concurso de talladores para que puedan hacer esculturas en este tipo de soporte comestible, mientras que el técnico lechero Diego Würth demostrará cómo es la elaboración de muzzarella.

Aparte del entretenimiento, vale destacar que la quesería Nicant lleva un queso de 60 kg, que se anuncia como el queso Colonia más grande producido en Uruguay. La quesera artesanal lo donó para que, además de apreciarlo, se pueda lograr una acción social con la pieza. Con ese fin se lo va a fraccionar en porciones de dos o tres kilos para rematarlo a beneficio de la Fundación Pérez Scremini.

Si no llueve, entonces, habrá por otro lado una enorme olla con unos 1.000 litros de leche para preparar el tradicional arroz con leche, que no será el único postre disponible. Si no, igualmente los asistentes podrán presenciar la elaboración de otros platos, como un panqueque gigante que estará a cargo del cocinero Alejandro Acland, quien lo dará a probar.

El primer día de actividades, desde la mañana, se llevará adelante un certamen denominado Olimpiadas Lácteas. “Con información de la lechería que generó el Instituto Nacional de la Leche, se envió material a las escuelas agrarias que participan, y sobre eso se hace una competencia del saber”, explica el organizador. “Acá lo que es inédito no es en sí la actividad, sino la cantidad de escuelas y de gente que se juntó. Tenemos 24 centros educativos, que van a estar representando a 14 departamentos. Básicamente son escuelas agrarias más algunos colegios invitados de Montevideo. Compiten en duplas, y hay una cantidad de jóvenes que vienen a acompañar a estas escuelas. Tenemos registradas más de 590 personas, jóvenes, adolescentes, que vienen a apoyarlos. La verdad, esto es necesario, porque, además, sabido es el problema de recambio generacional que tiene la lechería. Que nosotros podamos meter en un evento 600 jóvenes que dicen que les interesa la lechería, que estudian sobre la lechería, es muy bueno para el país, porque quiere decir que hay interés en buscarle la vuelta al sector”.

Sobre la complejidad de adaptar un evento de la escala argentina a la uruguaya, el director de Mercoláctea dijo que “en Argentina hay un montón de tamberos y en Uruguay los productores lecheros son 2.000 y algo, 2.800 si contamos los queseros. En base a eso es que tenemos que organizar la exposición. Más allá de eso, Uruguay es muy atractivo para los productores de otros países”. De hecho, en la antesala a la exposición, Dellapiazza dedicó los días previos a realizar recorridos junto con productores que están siguiendo la raza Jersey y otros abocados a la raza Holando: se visitaron tambos y diversos establecimientos con el objetivo de mostrarles cómo se produce en Uruguay. Las delegaciones provienen de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica.

Dellapiazza, que es oriundo de la localidad de Goñi, en el departamento de Florida, es hijo de productores agropecuarios, y cuenta que “hace muchos años” se involucró en el rubro lechero, inicialmente desde el periodismo, y luego en la organización de eventos vinculados al área. “Uruguay es muy profesional y está a nivel mundial en producción. O sea, produce muy bien, no tiene nada que envidiarles a Argentina ni a Chile, a nadie, ni a la propia Nueva Zelanda. En muchos casos, somos modelo a nivel mundial. Que seamos chiquitos no quiere decir que no seamos muy eficientes. El productor de Uruguay es eficiente, más allá de que tiene un montón de cosas para corregir. La gente de Centroamérica que vino acá en la gira técnica quedó boquiabierta con lo que está viendo”, aseguró.