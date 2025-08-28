Tal como se había anunciado a comienzos de agosto, la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó este jueves la instalación de papeleras que fueron retiradas durante la administración anterior, en el marco de la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo.

El plan propone “18 acciones en 18 semanas”. La primera estuvo dedicada a reuniones y talleres en municipios y centros comunales zonales para presentar las acciones de limpiezas; la segunda, a la recuperación de espacios públicos, y la tercera, a la colocación de 250 papeleras en distintos espacios y avenidas.

En una primera etapa se colocarán papeleras en Agraciada (municipio A), en la peatonal Pérez Castellano, la peatonal Sarandí y 18 de Julio (municipio B), y en 8 de Octubre, desde Bulevar José Batlle y Ordóñez hasta Pan de Azúcar (municipio D y E). La segunda etapa incluirá el parque Prado (municipio C), el parque Batlle (municipio CH), la plaza César Díaz (municipio F), la plaza Colón y Garzón desde Camino José Durán hasta Carve (municipio G).

En las nuevas papeleras se pueden depositar “servilletas o pañuelos usados, envoltorios de caramelos, tapas de botella, cajas de jugo, residuos de alimentos pequeños (como cáscaras de frutas, restos de snacks) y bolsitas”, indicó la comuna. Por el contrario, se recomienda evitar depositar plástico, papel, cartón y latas, ya que son materiales reciclables que pueden desecharse en contenedores especiales.

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, participó en una recorrida por 18 de Julio y en rueda de prensa señaló que, en el marco del plan de limpieza, la comuna se comprometió a “recuperar papeleras en algunos espacios, pero aprendiendo de la experiencia”. Esto significa, señaló Herou, “que va a estar acompañado de un programa fuerte de comunicación, con afiches en los comercios, con comunicación con vecinas y vecinos, con mucha fiscalización para controlar el uso correcto de papeleras”, así como de un “control permanente” sobre la gestión, “para que se vacíen las veces que sea necesario”.

El jerarca remarcó que las papeleras son “para aquellos residuos que generamos cuando estamos en estos espacios públicos”, y no para “residuos voluminosos” de comercios u hogares. “Si cuidamos y hacemos un buen uso de la papelera, seguramente logremos este objetivo, que queremos avanzar en Montevideo, de una ciudad más limpia, pero depende de que el equipamiento esté, de que la gestión sea la correcta, y después de que vecinas y vecinos se involucren”.

La intendencia informó que, ante residuos fuera de las papeleras, se puede enviar un mensaje por Whatsapp con la ubicación al 092 250 260.