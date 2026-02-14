El encargado de la torre de control de Tres Cruces, Pablo Saraví, señaló a la diaria que durante la Semana de Carnaval se espera que en la terminal se registren unos 11.000 toques de andén (entre arribos y partidas), entre el viernes 13 y el lunes 23 de febrero.

Apuntó que este viernes fue el día de mayor movimiento de toda la operativa por la Semana de Carnaval, con casi 1.300 toques de andén. El pico más alto de la jornada se dio entre las 16.00 y las 20.00, “aunque a partir de las 12.00 se notó un movimiento importante”, señaló.

Saraví dijo que para este sábado se esperan unos 1.100 toques de andén; para el próximo martes, en tanto, “de tarde noche tendremos movimiento alto por retornos con unos 1.050 toques”.

“El día miércoles 18 de madrugada, y en horas de la mañana, habrá también movimiento alto por retornos, con unos 1.050 toques”, agregó.

Con respecto a los destinos, Saraví indicó que la zona este del país representa un 35% del total de los arribos/partidas. “Esto no es así por ser Carnaval, sino por estar en verano”, afirmó.

Por otra parte, comentó que, en particular “por Semana de Carnaval se nota desde el día viernes 13 un incremento de los viajes al norte del país”, como Artigas y Rivera, “por las celebraciones de Carnaval principalmente llevadas a cabo en los departamentos limítrofes con Brasil”.

En comparación a los datos de la Semana de Carnaval del año pasado, Saravía dijo que “estamos prácticamente igual”. “A medida que vaya avanzando la semana se irá confirmando esa afirmación, pero el pronóstico es que la operativa por Carnaval 2026 sea prácticamente igual a la del 2025 en cuanto a cantidad de toques de andén”, añadió.