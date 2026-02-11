Felipe Lewi y Marcelo Israel son cofundadores de un proyecto que salió de la observación. Estaban estudiando en el exterior cuando, pasando por trabajos zafrales en el sector gastronómico, detectaron problemas que ahora intentan paliar con una aplicación gratuita, que permita a empresas y empleados postular y contratar con facilidad. Valorando sobre todo la rapidez del servicio -“conecta empresas con talento en minutos”-, la llamaron Instant y obtuvieron la validación de idea de negocios (VIN) de la Agencia Nacional de Desarrollo, y actualmente participan en el acelerador del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT, que brinda apoyo y asesoramiento a emprendedores.

“Instant es la app que conecta a trabajadores con oportunidades reales de empleo en segundos. Con un registro simple y seguro, puedes comenzar a postularte a vacantes temporales o fijas en menos de 30 segundos”, se anuncia en la versión web, que también destaca la postulación inmediata, “con un solo clic, sin procesos largos”. Según arrojó un sondeo, la plataforma en pc es la escogida por empleadores en tanto la app para dispositivos móviles la descargan quienes buscan trabajo.

“Mientras estudiábamos, trabajamos en todo lo que es el rubro de alta rotación. ¿Qué quiere decir eso? Que pasamos desde ser delivery o vender hamburguesas hasta trabajar los fines de semana en hoteles, dando el servicio de desayuno en buffet. Yo, por ejemplo, me quedé encargado en un café y siempre me faltaba personal: o renunciaban o alguien se enfermaba, y el fin de semana teníamos demasiada gente que quería venir a comer y no dábamos un buen servicio”, repasa Lewi.

Un buen día hicieron una lluvia de ideas sobre una posible plataforma para sortear la informalidad de la búsqueda de vacantes. “Estamos viviendo en un mundo donde la tecnología avanza y no existe tener que ir a todos los cafés a presentarte, dejar un CV. Y las personas que buscan personal están con el celular, mediante Whatsapp, email, redes sociales, todo mezclado, le llegan currículums por diferentes lados, los llaman, después las personas no pueden ir porque el horario no les funcionaba o no les gustaba la ubicación, por diferentes razones”, describe Lewi. “Dijimos 'hay que hacer una aplicación donde pueda haber un marketplace, digamos, de confianza de las dos partes', porque nos importan no solo las empresas, sino también el empleado, porque estuvimos en los dos lados y queremos que sea un lugar donde haya reseñas y donde buscar a una persona no lleve tanto tiempo; que sea algo rápido, en el mundo donde estamos hoy”.

Mientras que su socio se especializó en ventas, por su parte, estudió administración de empresas, “una carrera que se enfocaba en startups e innovación, por eso el conocimiento lo tenemos y arrancamos con eso”, agrega, ya que tuvo oportunidad de acceder a mentorías en Amazon y Microsoft. Es decir que tenían más que las bases, y sumaron al equipo a un programador, encargado de marketing, contador, abogado, y continúan ampliando el staff con vistas a escalar a Argentina y México, una vez que se hayan afianzado a nivel local.

Machear con un puesto

Como todo proyecto que comienza, de febrero de 2025 a la fecha debieron ir haciendo ajustes y enmendando errores técnicos que la app podía generar en algún servidor. El lanzamiento se hizo en diciembre, justo para la zafra de temporada, una vez que testearon el funcionamiento entre amigos. “Obviamente que uno hay veces que tiene más expectativas, pero la verdad es que tenemos casi 6.000 usuarios que descargaron la app en dos meses, tenemos más de 70 empresas registradas y ya hubo bastantes que la usaron”.

Más allá de que se pueda ampliar, “la idea nació más que nada con el rubro de la gastronomía, hotelería, servicio de logística y eventos, porque sabemos que siempre necesitan personal, constantemente. Por eso lo que ofrece la aplicación es que vos puedes conseguir personal fijo, por dos meses, un mes o por un evento de dos semanas. Está para que puedas buscarlo a medida”.

Los dos amigos se inspiraron en aplicaciones similares que en Europa y Oceanía son comunes a esta altura. “Hicimos un modelo parecido a lo que vendría a ser Shop Today, que está más que nada en España, y a una app que está en Australia, donde pasa mucho que se contrata por el día, se necesita un mozo hoy y todo se elige por la app. Buscan a alguien que vaya a ayudar a la barra o que esté de chef, gente que quiera un ingreso extra, que esté dispuesta y que tenga el conocimiento. Obviamente, mediante la app hay filtros y tenemos inteligencia artificial para ver al candidato y los propios postulantes suben lo más completo su perfil para machear. Al final del día, elige el dueño del restaurante o la persona que esté encargada, pero la idea es que Instant facilite esas urgencias. Hicimos como un mix de esas dos aplicaciones: para poder tener un chat, para poder ver el perfil de la persona que esté todo más organizado y sea más rápido”, explica el emprendedor. Si bien reconoce la existencia de aplicaciones parecidas en el mercado uruguayo, están más enfocadas hacia los trabajos estables.

Con su nueva herramienta, los dos amigos además apuestan a generar una comunidad, como una bolsa de empleos confiable donde se puedan hacer recomendaciones: “Que ellos puedan controlar a quién traen a trabajar y también que la persona que busca sepa dónde va a ir a trabajar, que sepa el horario, que sepa dónde queda, que pueda saber el sueldo, que también pueda comunicarse con ellos. Recién arrancó, pero se pueden hacer reseñas para las empresas y también para el postulante”.

A modo de garantía, proponen que las empresas ingresen la mayor cantidad de datos posible, entre ellos, el RUT, la razón social, como otra información reservada que permite a los administradores de la app chequear su legitimidad. De igual modo conminan a los candidatos a los puestos de trabajo a rellenar sus perfiles personales y referencias. Entre ajustes y métricas, para Lewi y su socio el mayor desafío es “intentar que el uruguayo se adapte a nuevas tecnologías, más que nada, porque estamos acostumbrados a lo tradicional”.

La app es totalmente gratuita en Uruguay, una plaza que están tomando como un piloto. “Más adelante, cuando escalemos en otros países, se van a dar suscripciones premium para empresas más grandes, que tengan más empleados o que necesiten más búsquedas de personal; les conviene porque vamos a tener más funciones que las van a ayudar a ser más rápidos”, aclara sobre el modelo de negocios actual y futuro. “También vamos a implementar publicidad y tenemos la idea de tener capacitaciones para que haya más chance de postular y conseguir un trabajo. Entonces, al final apostamos más al volumen en publicidad y a la gente que quiera tener un premium con cierto beneficio, pero siempre va a estar la opción gratis”, asegura.