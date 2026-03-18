Por resolución de la Junta Departamental y la Intendencia de Montevideo se incluye en el nomenclátor el tango “Garufa”, “un honor que solo se había otorgado antes a 'La Cumparsita'”, recalcan desde la Fundación barrio La Mondiola, una institución vecinal que impulsó la iniciativa.

El espacio público de ahora en más denominado como este himno popular, que en 2027 cumplirá un siglo, está situado en la intersección de las calles Rivera, Julio César y Francisco Muñoz. Para su inauguración, que será el sábado a las 10.30, se darán cita los músicos Valeria Lima y Enrique Podestá, además de las parejas de bailarines Laura Díaz y Sergio Benavídez, y Angeline Maldonado y Santiago Maneiro, quienes darán un espectáculo de tango, como corresponde, en la calle.

“Se rinde así homenaje a uno de los tangos más populares en todo el mundo, otorgándole un honor que hasta ahora solo había recibido 'La Cumparsita', considerada obra cumbre del género”, destacan desde la fundación, que anuncia que este acto marcará también el comienzo del proyecto “La Mondiola, el barrio del tango”.

“Garufa” fue escrito por Juan Antonio Collazo, Roberto Fontaina y Víctor Soliño, quienes formaban parte de La Troupe Ateniense, agrupación musical que frecuentaba un rancho en la costa del barrio La Mondiola. “Allí nacieron los versos y sones del tema que describe y satiriza a un 'rana' mondiolense que labura duramente a diario, pero el fin de semana vive a fondo el baile y la diversión en el Bajo montevideano”, apuntan los tangueros, orgullosos de que en ese rincón de Pocitos también hayan vivido otros destacados autores, como Orlando Romanelli, Humberto Correa, Horacio Ferrer y Alejandro Sarni.

“A orillas de La Mondiola fue también donde Carlos Gardel dio su último concierto a beneficio en Montevideo, en el desaparecido Hospital de Infecciosos Fermín Ferreira, el 7 de octubre de 1933”, rematan los memoriosos.

Intimidad batllista

Conociendo a Matilde es una propuesta que implica una recorrida guiada por algunos espacios de la Casaquinta de Batlle y Ordóñez (Carlos Hounie 4381, Piedras Blancas), en la que se repasará la vida de quien fuera la señora de la casa, Matilde Pacheco. Se trata, como señalan desde el Museo Histórico Nacional, de “una mujer burguesa del Novecientos, reconocida no solo por ser la esposa del presidente José Batlle y Ordóñez, sino por su audacia para desafiar pautas y convencionalismos sociales de la época”.

A lo largo de la actividad, prevista para este sábado de 12.00 a 13.30, se exhibirán objetos que fueron suyos o están vinculados a su historia familiar y que no se exhiben habitualmente en el museo. Aunque el acceso es gratuito, hay que estar atento a las redes del museo, donde se anunciará la habilitación de una lista de espera.

Salida de recolección

El domingo, desde las 9.00, en Punta del Diablo (Rocha), Susana Colman, Cristian y Julián, de Expandiendo el Micelio, proponen una expedición para observar, aprender y descubrir los hongos que habitan el bosque. Este sendero guiado para explorar la funga en su ambiente natural junto a especialistas es organizado por Fungi Weekend y cuesta $ 400. Toman inscripciones al 091 386 977.

Tejido colectivo

El sábado de 10.00 a 18.30, en el Parque Villa Dolores (Rivera 3213), el colectivo de tejedoras Entretejidas convoca a la primera edición del año de la Maratón de Tejido. El plan es juntarse a pasar un día tejiendo, hablando y comiendo. Piden que cada cual lleve sus hilos y agujas, el proyecto en el que están trabajando, o uno nuevo que quieran empezar, mientras comparten una tarde al aire libre.

El evento es público y gratuito, y busca conectar personas de todas las edades a través del tejido; en caso de que lo deseen, también alientan a donar el resultado.

Conversatorio de arquitectas

Este jueves a las 18.30, en la sede de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (Gonzalo Ramírez 2030) tendrá lugar el conversatorio Intervenciones de arquitectas en bienes patrimoniales. La actividad tiene como objetivo visibilizar el aporte de las profesionales en los procesos de estudio, restauración, reciclaje, puesta en valor y resignificación del patrimonio arquitectónico y urbano del país.

Expondrán María Victoria López, por su obra Librería Fundación de Cultura Universitaria, que obtuvo una mención en el Concurso de Obra Realizada 2025/26 en la categoría Intervención en Arquitectura Existente – Pequeña Escala, y Valentina Marchese, especializada en intervención en patrimonio arquitectónico, integrante del Departamento de Proyectos y Ejecuciones Patrimoniales de la DNA-MTOP y del Grupo de Estudio en Artes Aplicadas de la Udelar, que compartirá su experiencia en investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio edilicio desde los ámbitos público, privado y académico.

Carrera Down 5K

La Down5K es un evento familiar que celebra el Día Mundial del Síndrome de Down bajo el lema “Cada uno a su ritmo”. Realizada por primera vez en 2016, este año llega a su 10ª edición visibilizando los derechos de las personas con este síndrome. Al mismo tiempo, constituye la principal fuente de financiación de la Asociación Down del Uruguay. Por tanto, alientan a inscribirse en los locales de Abitab de todo el país o en Redtickets (tiene un costo de $ 550) a la carrera que se desarrollará el sábado 21 desde el Dique Mauá.