La capital del país suele ser asociada, principalmente por sus residentes, como la ciudad donde se trabaja, se realizan trámites, se estudia o se llevan a cabo distintas obligaciones, y al momento de disfrutar del ocio se tiende a recorrer el interior o viajar al extranjero. Por este motivo se viene trabajando desde la Intendencia de Montevideo (IM) en la campaña Venís por una razón, quedate por muchas, cuyo lanzamiento se celebró en diciembre del año pasado. Durante dicha instancia, el intendente Mario Bergara expresó que “hay un montón de cosas por las cuales Montevideo te puede atrapar en términos turísticos”; en ese sentido, la directora de Turismo de la IM, Karina Fortete, mencionó que con la campaña se busca “posicionar nuestra capital en un destino turístico, también para las personas que viven en el interior del país, así como solemos hacerlo para el extranjero”, y que “tenemos que seguir potenciando este lugar como un lugar de paseo, y de generar experiencias para todas las personas”, afirmó. En ese sentido, en diálogo con la diaria, Fortete expresó que, “si bien los efectos, los resultados y los impactos de las campañas se ven a mediano plazo, generalmente, tenemos expectativas de que este movimiento haya influido de alguna manera en la decisión de las personas de pasear y de recorrer Montevideo” durante la Semana de Turismo de este año, que comienza el lunes 30 de marzo y se extiende hasta el domingo 5 de abril.

Descubrí Montevideo

En coordinación con la Asociación Turística de Montevideo y con la Asociación de Hoteles y Restaurantes, desde la Dirección de Turismo se busca “que se genere siempre oferta nueva, que Montevideo tenga novedades y a su vez poder comunicarlas” adecuadamente, ya que, según reconoció Fortete, a veces la debilidad no reside en la ausencia de propuestas, sino en la dificultad para difundirlas de manera que turistas y residentes se enteren de que existen. En esta línea se creó descubrimontevideoplus.uy, una página web interactiva donde se encuentran los eventos, propuestas y espacios para visitar, y se puede ajustar la búsqueda de acuerdo con la ubicación y los intereses de cada usuario. Asimismo, se implementaron herramientas de inteligencia artificial que facilitan la organización de un “planificador inteligente de visitas”, así como la posibilidad de realizar consultas a un chatbot presente en la web. Allí se encuentra una agenda cultural con obras de teatro, danza, cine, eventos artísticos y deportivos, fiestas, inauguraciones de espacios y actividades de todo tipo que se celebran en la capital. Asimismo, cuenta con un mapa en el que se visualizan todos los puntos de acceso de wifi gratuito en Montevideo.

Oferta gastronómica

Además de una “agenda cultural de actividades permanentes”, que identificó Fortete como una de las fortalezas del turismo montevideano, mencionó que en los últimos años la oferta gastronómica se ha ampliado y diversificado notoriamente, en especial por una “influencia muy interesante de las poblaciones migrantes, que han enriquecido mucho la oferta cultural, gastronómica y de todo tipo”. En ese sentido, la jerarca señaló que “hoy podemos identificar restaurantes de comida india, china, vietnamita, de cualquier lugar, chilena, o sea, de lo más lejano a lo más cercano, y eso también genera unas oportunidades que son un diferencial”.

En la última década se han popularizado en la capital los mercados gastronómicos como el Mercado Ferrando, el Mercado Williman o el Mercado del Prado, donde se encuentra en un mismo establecimiento una amplia variedad de propuestas. El Mercado Agrícola, situado en el barrio de la Aguada, tiene una impronta similar, pero incluye también tiendas y servicios de otras índoles como tiendas de ropa internacional y local, farmacia y supermercado.

Bus turístico

Este servicio, que funciona todo el año, toma protagonismo en la Semana de Turismo. Ofrece dos recorridos: el Circuito Histórico – Cultural, que tiene como punto de partida y llegada el Mercado del Puerto y recorre los puntos más emblemáticos de la capital, y el Tour Rambla – Circuito costero y de compras, con origen y llegada en Parque Rodó, que recorre lugares con vistas panorámicas privilegiadas y puntos estratégicos para realizar compras.

El año pasado, según pudo relevar la IM, aproximadamente 50.000 personas utilizaron el servicio, y a pesar de que la mayoría de los usuarios fueron turistas extranjeros, un 30% fue público local, informó Fortete a la diaria, y valoró que “es un número alto y muy interesante”. Con un costo diferencial para el público local, especialmente reducido para jubilados y estudiantes, el bus tiene una modalidad llamada “hop on; hop off”, en la que se puede subir y bajar cuantas veces los usuarios deseen, y el ticket tiene una validez de 24 horas. Se puede acceder a información más detallada de este servicio en busturisticomontevideo.com.

Semana Criolla

Este año se realizará, desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, la 99ª edición de la Semana Criolla en la Rural del Prado. Con el concurso de jineteadas como espectáculo principal, este es uno de los eventos más emblemáticos de la tradición uruguaya, donde se busca acercar el típico folclore gauchesco al público montevideano. Además, este enorme evento cuenta con ferias artesanales, una amplia oferta gastronómica y más de 200 espectáculos musicales, que se llevan a cabo en tres escenarios. En el correr de la semana se encontrará disponible la grilla artística y más detalles de las actividades en la página web patrimoniouruguay.net/fiestas-tradiciones/criolla-del-prado/programacion.

La IM dispuso algunas medidas para minimizar los riesgos en las jineteadas; entre ellas se encuentran mantener una cantidad reducida de montas, la disposición de chalecos para las y los jinetes, el uso de palenques acolchonados, la exigencia de que las espuelas no tengan punta (facilitadas y controladas por la IM) y que la edad de los potros no supere los 20 años.

Festival Cinemateca

Desde su inauguración en el teatro Solís, el 30 de marzo, hasta la clausura en la sala Zitarrosa, el 12 de abril, se celebrará la 44° edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Las 209 películas que componen la cartelera del festival se exhibirán en las tres salas de Cinemateca (Bartolomé Mitre 1236), en la sala B del Auditorio Nelly Goitiño y en el Complejo Cultural Alfabeta. Cinemateca presenta una nueva edición de “un festival que celebra la diversidad, el descubrimiento y el encuentro, y que reafirma algo esencial: que sea internacional el cine, sí, pero, sobre todo, que sea internacional el derecho, hoy día brutalmente avasallado”, tal como describen en su página de Instagram. Se puede descargar el boletín con información y toda la programación en cinemateca.org.uy/boletin.

Museo Castillo Pittamiglio

En esta singular construcción se encuentran la historia, la alquimia y la arquitectura en un recorrido lleno de símbolos. El castillo fue residencia del arquitecto Humberto Pittamiglio, quien lo construyó desde que obtuvo el terreno, en 1910, hasta su fallecimiento, en 1966. Desde su fachada, que da a la rambla Mahatma Gandhi, se pueden apreciar detalles que llaman la atención a simple vista, y al entrar se encuentra un espacio lleno de habitaciones cargadas de simbolismo. Se puede ingresar de martes a domingos y las visitas guiadas se realizan los fines de semana. Durante la Semana de Turismo exhibirán, además, una obra de teatro realizada por la compañía Teatro Aventura. Tanto el ingreso al castillo como las visitas guiadas tienen un costo de $ 300, y para realizar consultas y/o reservas se encuentran disponibles la página web universopittamiglio.com y el número 096 205 734.

Además, en Montevideo existe una vasta oferta de museos que abren sus puertas al público con visitas guiadas. En el área de las artes plásticas se encuentra, por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Visuales, ubicado en Parque Rodó, que abre de martes a domingo de 13.00 a 20.00 y ofrece visitas guiadas todas las semanas. Se puede consultar el calendario en mnav.gub.uy y otras novedades a través del Instagram @mnav_uruguay. En el mismo rubro se encuentra en Ciudad Vieja el museo Torres García, que además de exhibir las obras del reconocido artista uruguayo cuenta con visitas guiadas, talleres para infantes y adultos y una tienda. Abre de lunes a domingos de 10.00 a 18.00, y los martes la entrada es libre para residentes uruguayos. Las distintas actividades y novedades son publicadas en el Instagram @museotorresgarciaoficial. Entre propuestas de otra índole se encuentran el Museo de la Memoria, el museo El Juguetero y el Centro de Fotografía de Montevideo, entre otros. Para más información se encuentra la web museos.gub.uy: allí se puede buscar por localidad y seleccionar “Montevideo” para encontrar todas las opciones.

Fondo Mujeres que Emprenden

En 2024, la Dirección de Turismo creó el fondo Destino Turístico Inteligente, orientado a impulsar empresas del sector que apuesten por un modelo más sostenible y accesible, ya sea fortaleciendo sus propuestas o incorporando innovación. En ese marco, entre 2024 y 2025, se seleccionaron 38 emprendimientos uruguayos, que actualmente continúan recibiendo apoyo para el desarrollo de sus productos y servicios.

En el marco de esta iniciativa, junto con la Gerencia de Economía Local y la División de Desarrollo Rural, “este año se busca hacer foco en las mujeres”, sostuvo Fortete. Asimismo, añadió que el propósito es “apoyar y reconocer el trabajo de las mujeres emprendedoras, vinculadas, sobre todo, a la ruralidad de Montevideo, tanto en actividades turísticas como productivas”, que pueden estar vinculadas al transporte, a la logística o a la distribución de productos y servicios. Más allá de que el apoyo financiero es sustancial, se trata también de un apoyo técnico, y de esta manera se busca “contribuir con su viabilidad y con su rentabilidad”, agregó la jerarca.

Consultada sobre las motivaciones que llevaron a estas divisiones de la IM a enfocarse puntualmente en este sector de la población, Fortete mencionó que se trata, por un lado, de una búsqueda de mitigar una desigualdad de oportunidades y de acceso a ciertos recursos: “Identificamos que las mujeres tienen un acceso más restringido a los fondos, que hay mayores dificultades para acceder a estos rubros”, sostuvo, y a su vez manifestó que tiene que ver con un necesario reconocimiento de que el área rural conforma un 60% del territorio montevideano, realidad que se busca visibilizar con esta iniciativa.

En cuanto a las condiciones para aplicar al fondo, además de la premisa inicial de ser propuestas lideradas por mujeres, Fortete informó que se apunta a proyectos que ya estén formalizados o en vías de formalización, que “con apoyo técnico y financiero puedan lograr un impacto” y que “ofrezcan algún diferencial respecto de ideas que ya existen”.

En cuanto al turismo rural, la titular del área mencionó que “hay una tendencia de los visitantes a buscar experiencias que los vinculen más con la naturaleza, con los anfitriones”, aspecto que se visualizó en conjunto con las bodegas, ya que los visitantes valoran que sean las mismas familias que producen y comercializan los productos las que reciban al público y cuenten su historia, agregó.