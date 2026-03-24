El evento contó con la participación de autoridades departamentales, representantes del Ministerio de Turismo, operadores turísticos y estatales, entre otros. Tradicionalmente, el lanzamiento de la temporada otoño-invierno de Lavalleja se realizaba en Punta del Este. Por primera vez, este año, la jornada cambió de sede y se realizó en la plaza Libertad de Minas. Esto fue resaltado como una señal de apuesta al territorio y confianza en el departamento.

La actividad combinó presentaciones institucionales y protocolares con espectáculos artísticos y musicales. El grupo de danza Tierra y Cielo inauguró la jornada con una puesta de malambo, boleadoras, bombos y zapateo con atuendos tradicionales uruguayos. Más tarde también se presentó el guitarrista y cantante lavallejino Santa Falco, quien musicalizó con piezas típicas del departamento.

Objetivos claros: territorio y actores locales

Ana Claudia Caram, subsecretaria del Ministerio de Turismo, tomó la palabra. Lo primero que destacó fue el trabajo y dedicación de todos aquellos involucrados en la actividad turística de Lavalleja. Continuó reafirmando el compromiso del ministerio de tener presencia en todo el territorio: “El escritorio del Ministerio de Turismo es el territorio”. Expresó, también, su valorización a los actores locales y el papel tan importante que juegan en el desarrollo de la actividad. “Confiamos plenamente en la oferta turística que tienen cada una de sus gentes, de las personas que contribuyen a dar contenido a la oferta turística del Uruguay”, señaló. Caram finalizó su discurso alentando al departamento en esta nueva etapa, asegurando el apoyo del ministerio: “Estaremos acompañando cada acción (...) con un plan de digitalización. Pensando en la sustentabilidad, en nuestro turismo aventura, en naturaleza, en cultura y gastronomía”.

Posteriormente, la directora de Turismo de la Intendencia de Lavalleja, Viviana Pritsch, profundizó sobre los novedosos proyectos a cargo de la nueva administración departamental. Pensando en el turismo como estrategia, presentó la nueva página web del departamento, orientada a maximizar la experiencia turística. Se trata de una plataforma digital que reúne información sobre destinos, actividades, servicios y atractivos de Lavalleja. Asimismo, anunció la implementación de una nueva agenda digital para la reserva del camping Arequita, uno de los espacios más frecuentados dentro del territorio local. Según explicó, la herramienta permitirá registrar reservas y realizar pagos electrónicos. El objetivo es ordenar el uso del espacio y facilitar la gestión. Dicho avance busca ordenar el uso del espacio y facilitar la gestión del servicio: “Esto le incorpora transparencia, mejora en la gestión, eficacia y seguridad”. La jerarca explicó que el objetivo es modernizar los servicios turísticos y mejorar la experiencia de quienes visitan Lavalleja. Por último, Pritsch aludió a la nueva app de transporte focalizada en facilitar la movilidad. “La movilidad en este departamento sabemos que es una de las dificultades, una de nuestras debilidades”, explicó. La aplicación permitirá acceder a información sobre líneas de transporte y conexiones entre las distintas localidades del departamento, así como ubicar servicios cercanos: restaurantes, alojamientos y otros puntos de interés.

Festival Minas y Abril: un clásico minuano

En tanto, se aproxima el 39º Festival Minas y Abril –uno de los eventos más tradicionales y multitudinarios del departamento–; lanzaron la grilla y actividades que formarán parte de él, durante el 10 y 12 de abril. Entre los artistas invitados mencionaron bandas como Las Pastillas del Abuelo y Conociendo Rusia (Argentina), y clásicos uruguayos como La Vela Puerca y Herederos Para Vos. Posteriormente, Adela Paravís, presidenta de la asociación organizadora del festival, recordó el origen solidario de la iniciativa. “Cada entrada tiene un objetivo y es colaborar con la salud pública del departamento”, señaló.

El evento también contó con la participación de representantes de UTE, organización que mantiene un vínculo estrecho con Lavalleja desde hace décadas, dado que es allí donde se ubica el hotel vacacional Parque de Minas. Durante su intervención, Roberto Bentancor –vicepresidente de UTE– destacó el papel que cumple ese espacio como destino turístico: “Hoy es un parque de vacaciones al que puede ir todo el mundo”, señaló. Concluyó sus palabras expresando compromiso para con el departamento: “Es el aporte que UTE puede dar; entendemos que tenemos que tener un carácter social”.

Para darle fin al acto protocolar, Arianna Bentos, secretaria general de la intendencia, leyó el discurso que el intendente departamental, Daniel Ximénez, tenía preparado para la fecha, y que no pudo dar por problemas de salud. Comenzó destacando la importancia que tiene el turismo para el desarrollo del departamento: “El turismo no es solo recibir visitantes. El turismo es trabajo, es movimiento económico, es identidad y es futuro”. Continuó mencionando el crecimiento que ha tenido la actividad en el último tiempo, siendo activamente impulsada por el gobierno departamental. “Hoy no ofrecemos solamente los destinos tradicionales que todos conocemos y queremos. Hoy se suman nuevos servicios, emprendimientos y experiencias para quienes nos visitan”, expresó. Más aún, busca destacar la diversidad de actividades y destinos que ofrece Lavalleja para distintos públicos. A lo anterior, le sumó los nuevos horizontes que buscan alcanzar y perseguir, junto con su equipo. “Somos un departamento que apuesta al turismo de eventos. Esta administración ha generado y seguirá generando nuevos eventos y también recuperará muchos que se dejaron de realizar. Cuando hay un evento en Lavalleja, se genera un movimiento real en todo el departamento”, dijo. Por último, expresó que su principal desafío radica en seguir creando más actividades y oportunidades de crecimiento. Desde la intendencia, buscan que el turista vaya más allá de los típicos y clásicos lugares. Por eso, fundamentó: “Es clave seguir construyendo circuitos y propuestas que maximicen la experiencia del turista y la hagan más completa”.

Una apuesta a largo plazo

En diálogo con la diaria, Bentos señaló que la nueva administración departamental busca tener un foco muchísimo más fuerte en el desarrollo del turismo y la actividad local. Afirmó que su objetivo es consolidar el turismo otoño-invierno dentro de la estrategia turística a largo plazo. “Nosotros lo que queremos es que esto quede ya instaurado. El turismo otoño-invierno, la temporada fuerte de Lavalleja. No solo en Minas, sino en todo el departamento”, afirmó. La secretaria general explicó que la apuesta es fortalecer una actividad que tiene impacto en distintos sectores de la economía local. “Genera una movida en todo: en el comercio, en los hoteles, en los emprendedores, en la gastronomía”, agregó.

Por su parte, Pritsch dijo que los nuevos lineamientos sobre los que la Dirección de Turismo está trabajando son, en primer lugar, la gestión de eventos y turismo, que ahora actúan por separado. “Hasta ahora, la Dirección de Turismo estaba a cargo de los eventos, que son muchos y supercíclicos; termina uno y empieza el otro. La gestión de los eventos no permite pensar y diseñar otra cosa, entonces el resto de experiencias quedaba para atrás”, explicó. Por otra parte, se encuentran innovando en proyectos junto con Lavalleja Filma (agencia de filmación audiovisual). Con esto, buscan promover la formación de jóvenes y ayudar en la inserción laboral. Comentó que el proyecto se inaugurará con una película que se grabará en mayo: Caza y pesca, protagonizada por César Troncoso.

En la misma línea, Sergio Pérez, quien trabaja en el área de descentralización de la intendencia, señaló que el gobierno departamental busca fortalecer el turismo como una fuente de desarrollo económico local. “El intendente tiene varios proyectos, como por ejemplo abrir una escuela de gastronomía, para poder profesionalizar a los jóvenes de acá”, dijo. Además, se refirió al fortalecimiento de la infraestructura caminera, para mejorar la conectividad y atraer turistas. Terminó señalando: “Se les está dando mucha importancia a los emprendedores, a la hotelería y a desarrollar cosas específicas de Lavalleja. Por ejemplo, el cordero serrano o dulce de guayaba, para potenciar lo tradicionalmente nuestro”.