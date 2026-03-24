Durante los primeros días de abril, en el marco de la 59º Semana de la Cerveza, Paysandú propone una forma diferente de conocer la ciudad y su territorio, con diferentes recorridos turísticos guiados que combinan historia, patrimonio, vida rural y relatos de quienes habitan el lugar. Las propuestas incluyen una excursión por pueblos rurales del departamento, un circuito histórico a pie sobre la Defensa de Paysandú y un recorrido en bus que conecta el pasado industrial de la ciudad con su actual transformación como polo universitario regional.

Historias del campo en el Camino a Tiatucura

El miércoles 1° de abril tendrá lugar la excursión por el Camino a Tiatucura, un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros por el interior del departamento que atraviesa pequeñas localidades como Piñera, Merinos, Morató, Tiatucura y Salsipuedes.

La particularidad de esta propuesta es que el relato del territorio está en manos de sus propias protagonistas: mujeres rurales que reciben a los visitantes y comparten historias de vida, saberes del campo y experiencias vinculadas a la producción y la vida cotidiana en estas comunidades.

A lo largo del recorrido se combinan paradas en distintos puntos de interés, donde aparecen relatos sobre la historia de los pueblos, las actividades productivas y las transformaciones del medio rural. Uno de los momentos más esperados se produce en Merinos, donde el grupo se detiene en la tradicional panadería del pueblo.

Allí Nidia y su familia reciben a los visitantes para compartir el almuerzo y ofrecer uno de los productos más representativos de la campaña sanducera: la galleta de campaña elaborada en el lugar. El encuentro funciona también como un espacio de conversación sobre la vida en el pueblo y la historia de la panadería. El tramo final del circuito conduce hasta el Memorial de Salsipuedes, un sitio de fuerte carga histórica donde se recuerda la matanza del pueblo charrúa ocurrida en 1831. El lugar invita a una pausa reflexiva dentro del recorrido y propone acercarse a uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional.

Termas de Guaviyú. Foto: Santiago Fleitas

Con el tiempo, el circuito se ha consolidado como una de las experiencias más singulares del turismo local, precisamente por su carácter comunitario y por el protagonismo que tienen quienes viven en el territorio.

Tras las huellas de la Defensa de Paysandú

La dimensión histórica de la ciudad aparece en el recorrido Camino de Leandro Gómez, un circuito guiado a pie que se realizará el jueves 2 y el viernes 3 de abril.

La propuesta, que se desarrolla de manera intermitente desde 2014, invita a recorrer distintos puntos del centro de la ciudad vinculados con la Defensa de Paysandú, la gesta ocurrida entre 1864 y 1865 que marcó profundamente la identidad local.

Antes de comenzar la caminata, los participantes visitan el Centro de Interpretación de la Defensa de Paysandú, ubicado en la plaza Constitución en el edificio que antiguamente funcionó como mausoleo de Leandro Gómez. Allí se proyecta un breve documental de unos ocho minutos que reconstruye los principales episodios del sitio de la ciudad.

A partir de ese punto, el recorrido continúa por diferentes espacios urbanos donde se narran episodios, personajes y anécdotas vinculados con la resistencia sanducera.

Un recorrido por la ciudad que fue y la que viene

El tercer circuito, titulado “La Heroica: pasado, presente y futuro”, propone un recorrido en bus por la ciudad que se realizará el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril.

Termas de Guaviyú. Foto: Santiago Fleitas

La propuesta combina la visita a sitios históricos con una lectura del presente de Paysandú y de los cambios que atraviesan su perfil económico y social.

Durante el trayecto aparecen referencias al pasado industrial que durante décadas marcó la identidad productiva de la ciudad, pero también a los procesos más recientes que la posicionan cada vez más como un centro universitario en la región.

Entre las paradas previstas se encuentra la nueva residencia estudiantil que alojará a 140 jóvenes provenientes de distintos puntos del país y el futuro campus universitario que actualmente se encuentra en construcción.

El recorrido también incluye la estación de AFE, donde se conserva la locomotora 88, fabricada en Inglaterra a comienzos del siglo XX y declarada Monumento Histórico Nacional en 2013. En ese lugar, antiguos trabajadores ferroviarios comparten con los visitantes recuerdos y experiencias de la vida cotidiana en la estación.

A lo largo del circuito aparecen además figuras vinculadas a la música, el deporte y la cultura nacidas en Paysandú, así como episodios de la historia reciente. Entre ellos se recuerda el papel de la ciudad durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), cuando la huelga general se extendió durante 16 días –uno más que en el resto del país–, hecho conmemorado hoy por el monumento creado por el artista Wilson Bueno.

Restaurante de las termas de Guaviyú. Foto: Santiago Fleitas

Una invitación a mirar el territorio

Las tres propuestas buscan mostrar distintas capas de la identidad sanducera: la épica histórica, la vida rural del interior del departamento y las transformaciones de una ciudad que busca redefinir su futuro.

En el marco de uno de los eventos más convocantes del litoral uruguayo, los recorridos ofrecen así una oportunidad para que visitantes y residentes se acerquen al territorio desde la experiencia directa, las historias locales y el contacto con quienes las protagonizan. Tours para vivir Paysandú es una iniciativa que va por su tercera edición y que ha sido declarada de interés por el Ministerio de Turismo. Por más información se puede visitar el Instagram Viví Paysandú.

Termas de Guaviyú renovado En lo que respecta al turismo termal, en los últimos años en Guaviyú hubo innovaciones atractivas en cuanto a la mejora de su infraestructura. La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) asumió la gestión de 50 alojamientos municipales en Termas de Guaviyú. El proyecto surgió a partir de un acuerdo con la Intendencia de Paysandú. En una primera etapa, la UTU realizó una importante inversión para mejorar y acondicionar las cabañas y el espacio. También se inauguró el parador en el cual estudiantes de gastronomía cumplen pasantías prácticas, brindando servicios de calidad. Por otra parte, el centro termal gestionado por la Intendencia ha tenido notorios cambios. Se generaron nuevas instalaciones (piscina semitechada, nuevo auditorio, vestuarios y baterías de baños) e intervenciones complementarias como la recuperación de la caminería interna y el acondicionamiento de diferentes espacios. Naturaleza y astroturismo en Guichón Hacia la zona centro-sur del departamento, se encuentran las Termas de Almirón (únicas de agua salada de la región) a tan solo siete kilómetros de Guichón, la segunda ciudad más habitada del departamento, cuyo entorno natural y rural permite la realización de memorables experiencias. Por ejemplo, en torno al área protegida Montes del Queguay, donde se puede disfrutar de senderismo interpretativo, canotaje y pesca deportiva, acompañado de guías y baqueanos locales. Más información en www.guichon.com.uy. Una de ellas es la posibilidad de observar el cielo nocturno. El astroturismo es una tendencia turística que día a día sigue ganando adeptos. Fernando y María, desde hace algunos años, decidieron incursionar en la materia, realizando algunos cursos especializados que brindó el Ministerio de Turismo. Desde entonces ofrecen esta experiencia en zonas rurales donde abundan cielos muy propicios para la actividad en un entorno diverso de naturaleza destacada. Instagram: astroturismo_guichon

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