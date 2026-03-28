Las autoridades de la Terminal de Tres Cruces estiman que entre el viernes 27 de marzo y el lunes 6 de abril se movilizarán unas 11.500 unidades de transporte, en el marco de la Semana de Turismo. En diálogo con la diaria, el jefe de control de la Terminal, Pablo Saraví, señaló que esto supone un crecimiento de 5% en comparación al año anterior.

Saraví señaló que la jornada de este viernes cerró con casi 1.300 toques (cada arribo o partida es un toque de andén), y apuntó que para este sábado se esperan unos 1.100 toques. Con respecto a los últimos días de la Semana de Turismo, mencionó que tanto para la tarde-noche del domingo 5 de abril como para las primeras horas del lunes 6 de abril “se espera una operativa intensa por los retornos, siendo ese domingo el día de mayor movimiento de toda la semana, con un pronóstico de más de 1.300 toques”.

Con respecto a cuáles fueron los principales destinos, Saraví comentó que “se ha movido muy bien el norte, destacándose Paysandú, mientras que la opción preferida hacia el este es principalmente el departamento de Maldonado”.

Con relación a los viajes al exterior, señaló: “Registramos más de 250 toques de andén para empresas de excursión, que en su mayoría viajan a destinos en Brasil, tales como Florianópolis, Bombas y Bombinhas (Santa Catarina), Camboriú y Río de Janeiro, entre otros”.

Consultado por otros destinos, como Argentina, apuntó que “los pasajeros que viajan hacia Argentina se mueven principalmente a través de las empresas Buquebus y Colonia Express. Algunas excursiones salieron, pero no alcanzó un dato que sea significativo”.