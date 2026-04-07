La Dirección Nacional de Migración, departamento dependiente del Ministerio del Interior, informó este lunes que unas 279.747 personas visitaron nuestro país esta Semana de Turismo.

En total, desde el organismo contabilizaron 166.607 uruguayos, 75.352 argentinos, 12.193 brasileños, 2.641 estadounidenses y 2.538 paraguayos. Aclararon, sin embargo, que el cálculo comprende el ingreso de tripulantes al país.

El punto que procesó la mayor cantidad de ingresos fue Colonia, por donde pasaron 50.660 personas. Luego Paysandú (40.607), el Aeropuerto Internacional de Carrasco (36.608), Fray Bentos (35.321), Salto (32.192), Río Branco (25.368), el Chuy (21.697), el puerto de Montevideo (16.641), Rivera (11.528) y Maldonado (3.081).

Por su parte, hubo 275.256 egresos durante el período observado. Una vez más, el líder fue Colonia, con 48.120 salidas. Le siguieron Paysandú (43.551), Fray Bentos (41.182), el Aeropuerto Internacional de Carrasco (39.782), Río Branco (24.949), Salto (22.859), el Chuy (20.228), el puerto de Montevideo (16.868), Rivera (8.803) y Maldonado (2.057).