No hay bar que se precie de tal que actualmente no ofrezca su versión de croqueta y tortilla. Es que las tapas son tendencia, pero ir de tapas es otro asunto: una costumbre arraigada entre los españoles y que por unos días se instala en Montevideo, reivindicando tradiciones y a la vez reinterpretándolas. El ciclo Tapeando, impulsado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Uruguay, invita a vivir los sabores de la madre patria del 17 al 26 de abril en distintos restaurantes de Montevideo. Este formato, que en Argentina ya tuvo su quinta edición (se celebra en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata), toma como referencia la Comunidad de Madrid, sus productos y su identidad culinaria, junto con versiones contemporáneas. El listado detallado de los sitios que se suman durante diez días puede consultarse en la cuenta de Instagram del evento.

Para ir trazando recorridos hay que saber que Plaza de Chueca (en sus dos sedes) ofrecerá pincho de jamón ibérico y aceitunas negras, pincho de pulpito con papas asadas y croquetas El Rastro de bondiola. Pacharán Taberna Vasca apostará a las patatas bravas, brioche de morcilla y codorniz y pork belly. En Francis la propuesta incluirá croquetas de jamón crudo, tortilla de papa y chorizo y chipirones encebollados a la plancha. En Plantado, el restaurante de Hyatt Centric Montevideo, habrá croqueta de almendras con tartar de atún rojo, pulpo a la brasa con crujiente de papa y brioche de rabo de toro con queso manchego. Pistatxo Fusión combina técnica y creatividad en un bombón crujiente de rabo y boniato, un tartar de lomo mar y tierra con caviar de arenque y un arroz cremoso de hongos con yema trufada. Jacinto dirá presente con pisto con huevo pochado, croquetas de choclo y pan tumaca con jamón crudo. En Es Mercat anticipan que tendrán tartar de langostinos, pincho de cordero con ajos asados y cangrejo gratinado, en tanto que su hermano El Otro Es Mercat propondrá piquillo relleno de brandada, callos a la madrileña y champiñones salteados. Pomelo ofrecerá oliva frita con tomate seco y anchoa del Cantábrico, pasta de camarón y cordero. Casa Fauno tendrá en su lista croquetas de bondiola curada, tortilla española con cebolla caramelizada y camarones al ajillo. Bruta presentará croquetas de bondiola con chutney de tomate, torre de berenjenas a la parmesana y carrillera de ternera con puré rústico. En Toledo, que se caracteriza por las tapas, estará su imperdible tortilla de papas, nido de papas con yema y jamón crudo y un trío de croquetas de hongos, camarones y jamón crudo.

En el trascurso de Tapeando se realiza el Concurso de la Tapa, en el que el público puede votar online su propuesta favorita. El ganador se irá a España y entre los votantes se sorteará una cena para ocho personas.

Postres, por favor

La Expo Pastelería 2026 se adelanta porque tendrá dos ediciones: la primera estará en el atrio de la Intendencia de Montevideo del jueves 16 al domingo 19 de abril, de 11.00 a 19.00, con clases en vivo, medio centenar de stands y experiencias con entrada libre para todo público. Profesionales y emprendedores del rubro se reunirán en un espacio donde se podrá acceder a más de 19 talleres gratuitos (laminados, alfajores, tartas, macarons, brigadeiros, baklavá, financier, donas, suspiro limeño, chajá, gofres belgas, elaboraciones sin gluten), con una grilla pensada tanto para quienes dan sus primeros pasos como para los que buscan perfeccionarse. Este año el tema central será la pastelería del mundo, lo que significa que más de 15 colectividades demostrarán sus sabores tradicionales. Vale destacar que todos los días a las 16.00 habrá talleres enfocados en las infancias. Para la siguiente edición habrá que esperar hasta agosto.

Merienda y política internacional

En el vivero y café Sansueña de Malvín (Orinoco 4964 esquina Amazonas) proponen para este jueves a las 19.00 una tertulia con merienda. Los disparadores son las preguntas: “¿Ha comenzado la tercera guerra mundial? ¿Hay que estar del lado de Estados Unidos-Israel o del lado de Irán? ¿Y el resto de los actores? ¿Qué consecuencias podría generarnos una posición absolutamente neutral? Siempre que Estados Unidos va por democracia vuelve con más petróleo: ¿es viable para Uruguay desalinearse de los ‘petrodólares’? ¿Estamos desarrollando sistemas de ahorro y producción alternativos?”. Como los cupos son limitados, conviene reservar al 094 025 870. El ticket, que incluye bebida caliente o fría, tostado rústico y porción de budín carrot cake, cuesta 800 pesos.

Me quiere, no me quiere

“Cómo saber si gusta de ti” es el ambicioso título del encuentro a cargo del docente de literatura y editor independiente I Acevedo (Tandil, Argentina) que tendrá lugar este jueves a las 19.30 en el Centro Cultural de España (Rincón 629). La actividad no requiere inscripción, pero a partir de las 18.30 se repartirán números hasta completar aforo. Entre matemática, sociología, literatura y música, esta propuesta escénica combina humor, pensamiento y observación para adentrarse en el incierto territorio del amor y las relaciones humanas.