A partir de este lunes, habrá modificaciones en tres líneas de ómnibus locales de Puntas de Manga

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de cambios para diferentes líneas locales del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) que sirven al barrio Puntas de Manga y aledaños.

Según informaron desde la comuna en su portal web, los cambios entrarán en efecto el lunes 22 y tienen por objetivo dotar de servicio de transporte público al barrio Régulo, que previo a las modificaciones se encontraba a dos kilómetros de la parada de ómnibus más próxima, y también a mejorar la conectividad de la terminal del STM que está ubicada en la intersección entre las avenidas José Belloni y De las Instrucciones con el liceo Espigas, que sirve a la zona.

Las modificaciones propuestas son tres e involucran líneas locales operadas por la cooperativa UCOT: L31, L32 y L33, cuyos recorridos verán cambios complementarios entre sí.

La L31 tendrá dos recorridos: el de ida, que tiene como destino la terminal de Avenida de las Instrucciones y Camino Mendoza, partirá del barrio Cirilo por la calle Santos Alfonso, para tomar Edrulfo Olivera y continuar por camino Antares, desde donde seguirá el trayecto que ya toma hoy (dobla en Avenida de las Instrucciones y toma Camino Mendoza, luego ingresa al asentamiento 21 de Enero por Camino la Abeja, efectúa una vuelta en U y retoma Mendoza hacia la terminal). El trayecto vuelta, en tanto, saldrá desde la terminal anteriormente mencionada y mantiene la mayor parte de su recorrido, excepto que una vez que alcance la intersección de Belloni y Antares, ingresará al barrio Cirilo para tomar Santos Alfonso y Edrulfo Olivera.

Por su parte, la línea L32 no verá grandes modificaciones en su recorrido y operará en modalidad de circuito con la terminal de Instrucciones y Mendoza como punto de llegada y largada, aunque dejará de ingresar al barrio Transatlántico.

El recorrido original de la línea L33, en tanto, será suprimido –parte de este está contemplado en las modificaciones a la línea L31– y reemplazado por dos sublíneas que estarán intercaladas “de acuerdo a la necesidad de cubrir determinadas zonas por la entrada y salida de estudiantes”, con una frecuencia de una hora “entre pasada y pasada”, explicó la IM.

En su “sentido A”, la línea L33 tendrá como destino Berges-El Jardín y partirá de la terminal de Instrucciones y Belloni, avenida que tomará en sentido sur. Luego doblará en Camino Benito Berges hasta la explanada del barrio El Jardín, donde hará una vuelta en U y retornará a la terminal. Sin embargo, durante las horas en las que el liceo Espiga se encuentre en funcionamiento, luego de salir de la terminal cambiará su dirección en la rotonda situada en Belloni y Camino Espiga. Continuará por Instrucciones para doblar en camino La Calera, y seguirá por Corindón, Mío Mío, Belloni en dirección norte, Régulo hasta Pasaje Peña, doblará en U, Belloni al sur y seguirá por camino Berges hasta el barrio El Jardín.

En “sentido B” el destino será la terminal de Instrucciones y Belloni. En dicho caso, la línea largará desde camino Berges y El Jardín y tomará Belloni hasta camino Régulo, donde doblará en U en pasaje Peña. Después retornará por Belloni, Mío Mío, Corindón, La Calera e Instrucciones, para regresar a la terminal. También tendrá una variante, de recorrido más corto, que tomará camino Berges y luego Belloni hasta la terminal.