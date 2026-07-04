La buena mesa se pasea

Arquitectura y diseño para paladear

Este sábado de 16.00 a 23.00 abre sus puertas la Casa Perotti (Ellauri 1152, declarada bien de interés departamental en 1993) para compartir una jornada de arquitectura, diseño e intercambio mientras se recorre la que fuera residencia de Ítalo Eduardo Perotti, periodista, aviador y diplomático, que lleva la firma de Octavio de los Campos, Milton Puente e Hipólito Tournier. La vivienda familiar de tres niveles fue proyectada en 1925 y se terminó de construir en 1930 en un estilo racionalista, de muros limpios y con una caja de escaleras de gran presencia. Bajo el nombre Casa Abierta-Prácticas en proximidad habrá exposiciones, instalaciones, charlas y conversatorios en torno a prácticas contemporáneas. Exponen: Hmoz, Pila, Claro, Diario, Villalba y Animal. Invitados: Diego Capandeguy, Fabrizio Perotti, Matías Nin, Juanito Conte, Gastón Ibarburu y Lucía Nicotera. La bebida estará a cargo de Amado Vermut y la comida será del equipo de Plato.

El maíz en su laberinto

Este sábado entre las 14.00 y las 16.00 en el laberinto vegetal La Crinera (ruta 3, km 184, Trinidad, Flores) habrá un taller con entrada libre sobre “El viaje del maíz: de sus orígenes a los maíces criollos de Uruguay”, a cargo de docentes de la UTEC y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. La actividad es abierta a todo público para recorrer la historia del cultivo y su diversidad. Es requisito la inscripción gratuita.

Antiguas costumbres

Para acceder a una visita guiada por la exposición “El mantel como bandera” en Casa Lavalleja (Zabala 1469) es necesario inscribirse en https://ladiaria.com.uy/UwH. El recorrido, con cupos limitados, está programado para el 23 de julio a las 12.30. La muestra se centra en la importancia de la alimentación en la construcción de la identidad nacional entre 1850 y 1950. Recorre un siglo de representaciones y maneras de relacionamiento basadas en la comida, sus rituales y tradiciones, oscilando entre lo foráneo y lo local para fusionarse en una cocina nacional con platos y bebidas típicas. Destacan además los avances técnicos, tecnológicos y arquitectónicos que se dieron vinculados con el tema. Se enfoca en los mandatos de género y las distinciones entre las recetas de las clases populares y las élites, el mate, el asado, los banquetes suntuosos.

Está integrada por materiales diversos, como recetarios, libros, manuscritos, fotografías, vajillas y utensilios de cocina, artefactos y electrodomésticos culinarios que forman parte del acervo del Museo Histórico Nacional o que fueron prestados por coleccionistas particulares e instituciones como el Instituto Crandon, Primuseum y Atelier Mascheroni, entre otras. El recorrido se detiene en dos espacios centrales de la exposición: la recreación de una cocina de estancia del siglo XIX y un banquete político de 1900.

Culturas enológicas en diálogo

Un viaje por las regiones vitivinícolas de Italia y Uruguay administrado en cuatro encuentros es uno de los talleres de este mes en el Instituto Italiano de Cultura (Paraguay 1177). La propuesta es conocer las historias, tradiciones y paisajes que se esconden detrás de cada copa de vino. La actividad estará dirigida por el ingeniero agrónomo, docente y asesor Daniel Vlah Mastrangelo.

Participan las bodegas Ariano, Bouza, Garzón, Familia Gallino, Santero, Pisano, Spinoglio, Varela Zarranz, Traversa y Destilería y Embotelladora Uruguay, ya que en cada encuentro se degustarán entre tres y cuatro vinos, identificando variedades, características y particularidades de los territorios donde nacen. Conoceremos cómo tradiciones centenarias y técnicas de elaboración que siguen vigentes hoy dan vida a algunos de los vinos más representativos de Italia y Uruguay.

Las primeras dos instancias serán el 9 y el 16 de julio, de 19.00 a 20.30, y tratarán sobre “El renacimiento del sabor: Toscana mágica y sus vecinos”, en tanto que las dos siguientes, el 23 y el 30, en el mismo horario, serán sobre “Frescura y vinos de autor: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria y Abruzzo”.

La propuesta busca acercar dos culturas vitivinícolas a través de una experiencia participativa y sensorial a un costo total de $ 3.600. Consultas al 091 275 462 e inscripciones al correo [email protected], enviando nombre, apellido y número de celular.

México y agave en Pocitos

Hopper Bistró (Rivera 2843), de la mano del cocinero Marcelo Cerminara, junto con el sommelier Richard Ausán, presentará un maridaje donde cada destilado de agave encontrará su mejor expresión a través de la gastronomía. Con el nombre Sabores y aromas de México, la armonización se desplegará el miércoles 8 a partir de las 20.30.

El ticket de $ 2.900 comprende cóctel de bienvenida con mezcalita, caviar Black River y mezcal Borroso Espadín, Mezcal Creyente Espadín y chiles en nogada, cóctel Paloma de transición, Pólvora Raicilla y enchilada de pollo y pasilla, tequila Camarena Reposado y cochinita pibil, La Rosita (estilo Negroni) y arroz con leche con helado de nuez.

Feria tatucera

Tatú (Buenos Aires 314) es un espacio autogestionado, donde además de eventos, funcionan distintos talleres. Para ganar espacio, este domingo desde las 15.00 estarán vendiendo ropa, arte, muebles, electrodomésticos y libros, mientras funciona la cantina/café y ponen música para animar el domingo.

Cocinar para comer bien

Para incorporar herramientas para una alimentación saludable conviene estar atento al curso básico del programa Cocina Uruguay, que irá el 7, 8 y 9 de julio de 14.00 a 16.30 en el Mercado Agrícola (MaM, José L Terra 2220). Aunque es gratuito, las plazas son pocas y hay que anotarse a través del formulario web.

Reciclaje de residuos orgánicos

La Intendencia de Montevideo inauguró una compostera de reciclado de materiales que se generan en el edificio sede y el anexo para transformar residuos de yerba, té y café en compost de alta calidad. La instalación se hizo en el marco del programa Ecoficinas del Departamento de Desarrollo Ambiental y se integra al plan Reutilización de Yerba Mate, una política de inclusión social que consiste en un servicio de recolección de yerba, café y té ya utilizados en espacios y oficinas municipales para su reutilización a través de un proyecto sociolaboral dirigido a personas con discapacidad intelectual o de salud mental.