Montevideo Shopping inauguró el primer baño para personas ostomizadas en un centro comercial de América Latina

El viernes 3 de julio Montevideo Shopping inauguró un baño adaptado para personas ostomizadas. Se trata del primero en un centro comercial uruguayo y, según destacaron durante la actividad, también en América Latina. El proyecto fue desarrollado en conjunto con el colectivo Ostomizadosuy, tras haber logrado un baño pionero en el país el mes pasado en la Junta Departamental de San José. Integrantes de la red participaron en la definición de las características del nuevo recinto y de las adaptaciones necesarias para responder a las necesidades de quienes tienen una ostomía.

Durante la inauguración del viernes participaron integrantes de la red de apoyo y autoridades del centro comercial. La gerenta de Marketing de Montevideo Shopping, Carolina de León Baddouh, señaló que este espacio representa “mucho más que un servicio”, ya que brinda a las personas en esta condición “la libertad de concurrir a un centro comercial, hacer un trámite, realizar compras o simplemente tomar un café sabiendo que cuentan con un espacio pensado para las situaciones que puedan necesitar”.

De León explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta presentada por el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y destacó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto con Ostomizadosuy. En ese sentido, señaló que aunque el shopping no tenía prevista una obra en ese momento, la propuesta fue incorporada al proyecto de una ampliación y se concretó tras un proceso de intercambio con el colectivo y con distintos proveedores. “Cuando los temas se ponen sobre la mesa para conversar, resulta que somos todos mucho más parecidos de lo que pensamos”, afirmó.

Por su parte, Roxana García, edila de San José, persona ostomizada y fundadora de Ostomizadosuy, agradeció que la organización hubiera sido tenida en cuenta durante todo el proceso de concreción del baño, desde el diseño de la cartelería hasta las adaptaciones específicas del lugar. Además, sostuvo que la iniciativa posiciona a Uruguay como referente en la región. “Es un país chico, pero con mucho corazón, mucha solidaridad y mucha empatía. Cuando estos temas se ponen sobre la mesa y se trabaja en conjunto, los sueños se cumplen”, expresó.

El baño ya funciona en el primer piso del centro comercial y está abierto en el horario del shopping, como el resto de los servicios higiénicos.

Defensoría de vecinos se pronunció sobre equipos de aire acondicionado

La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo emitió una recomendación dirigida a la Intendencia de Montevideo para fortalecer los controles sobre el desagüe de los equipos de aire acondicionado que descargan agua directamente hacia la vía pública, “una práctica que genera molestias, riesgos para la circulación peatonal y afecta la calidad del espacio público”, indicó.

La comunicación surge, de acuerdo con lo informado, “a partir de la reiteración de denuncias recibidas por la institución, en el marco de sus competencias vinculadas con la protección de los derechos humanos, la mejora de los servicios públicos y la promoción de una gestión eficiente y transparente”.

Como recuerda el mismo reporte, “de acuerdo con lo establecido en el artículo D.4349.2 del Digesto Departamental, los equipos de aire acondicionado deben evacuar las aguas de condensación hacia la red interna de saneamiento, quedando expresamente prohibido su escurrimiento hacia la vía pública”.

En esa línea la Defensoría recomendó a la Intendencia de Montevideo: realizar inspecciones en organismos públicos y privados para verificar el cumplimiento de la normativa; intimar la adecuación de las instalaciones que presenten incumplimientos; reforzar las sanciones cuando las infracciones correspondan a organismos públicos; implementar campañas de difusión y sensibilización sobre las obligaciones previstas en la normativa y exigir a las empresas habilitadas que incorporen la declaración sobre la disposición de las aguas de condensación en los formularios ambientales correspondientes.

Foro Ciudadano por la Movilidad propone “pausa activa” para construir consensos

Con el fin de “promover un verdadero sistema de movilidad, concebido de forma integral y construido con participación”, el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana propuso esta semana entrar en lo que llamó una “pausa activa”. La moción se fundamenta en el convencimiento de que Montevideo y el área metropolitana necesitan transformar el sistema de transporte sin demoras. “Pero no podemos volver a cometer los errores del pasado. Un proyecto de esta magnitud -que supondrá un enorme endeudamiento para el país- está siendo llevado adelante sin los estudios necesarios y sin considerar las consecuencias que tendrá a mediano y largo plazo sobre el territorio. Su concepción no puede reducirse a construir infraestructura vial y comprar buses de gran porte. Requiere la evaluación de alternativas para, con una visión integral, abordar el territorio desde la vivienda y los servicios, para garantizar el acceso a todos los habitantes”. Al mismo tiempo, el colectivo evaluó “improbable que se puedan cumplir los plazos para la culminación de las obras en 2029”, e instó a repensar y mejorar el proyecto.

Por su parte, proponen, entre otros puntos, “construir consensos sobre un sistema de movilidad integral que incorpore los resultados de los estudios pendientes; postergar las decisiones hasta asegurar un proceso que garantice la claridad y transparencia de la información, así como la participación ciudadana; transparentar el costo del proyecto en cada etapa y plazos, dando a conocer los montos de los préstamos que tomará el país para financiarlos; comunicar los subsidios necesarios para la operación del sistema previsto y el impacto que tendrá sobre el precio del boleto de cada viaje”.

“Antes de comprometer este enorme endeudamiento promovemos: optimizar, a la brevedad y en el marco de una nueva gobernanza, el diseño de la red de líneas y frecuencias hoy existentes; realizar una prueba piloto del modelo BRT en el fallido corredor Garzón antes de decidir inversiones de gran escala; integrar una red de ciclovías y recorridos peatonales como mallas integradas en el sistema de movilidad multimodal metropolitano”.

El Foro señala que sin participación no habrá decisiones legítimas. “El proyecto del MTOP prioriza la infraestructura. Pero la infraestructura, por sí sola, no garantiza un sistema eficiente. La propuesta de operación del sistema de transporte colectivo implica decisiones sobre su financiamiento y subsidios que tendremos que asumir como Estado. Estas decisiones tendrán consecuencias en los costos para los usuarios que deben ser informadas en forma inequívoca”.