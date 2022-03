En los últimos días se viralizaron declaraciones del actor Sam Elliott, quien durante una charla en el podcast de Marc Maron había sido muy duro con El poder del perro luego de mencionar que había visto un aviso publicitario en el que se hacía referencia al “destripamiento del mito estadounidense” que ocurría en la película. “¿Qué mierda? Este es el tipo que hizo westerns desde siempre [en referencia a sí mismo]. ¿El destripamiento del Oeste americano?”.

Elliott comparó a los protagonistas con strippers masculinos. “Así se veían todos esos malditos vaqueros en la película, corriendo en chaparreras y sin camisa. Hubo todas esas alusiones a la homosexualidad a lo largo de la película”. Cuando Maron le dijo que ese era el punto, agregó: “Bueno, qué mierda sabrá esa mujer de allá abajo... Es una brillante directora... Qué sabrá del Oeste americano, y ¿por qué mierda filmó la película en Nueva Zelanda y la llamó Montana? Eso me hizo enojar”.

Antes de la entrega de premios del Gremio de Directores (en la que también triunfó), Campion fue consultada por Variety sobre las declaraciones de Elliott, y su respuesta fue tan aplaudida que las declaraciones no dejaron de circular en las redes sociales durante todo el fin de semana.

Jane Campion responds to Sam Elliott's #ThePowerOfTheDog comments: "I'm sorry, he was being a little bit of a B-I-T-C-H. He's not a cowboy; he's an actor. The West is a mythic space and there's a lot of room on the range. I think it's a little bit sexist." https://t.co/I32wQ8lCiF pic.twitter.com/Tftq4AoXCy