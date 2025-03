A 40 años de restaurada la democracia, referirse al rock uruguayo “posdictadura” puede parecer extraño porque, si nos atamos al estricto significado del término, esta actualidad sigue siendo posterior a la dictadura –y así se mantendrá, esperemos–. De cualquier manera, por una especie de canon popular, cuando se habla del rock uruguayo posdictadura se suele aludir a un período enmarcado entre 1985 y 1989. Porque en esos años se prendió y se apagó toda una movida de rock vernáculo, que tiene como final simbólico el último toque de Los Estómagos, en agosto de 1989 en el Cine Cordón.

La banda de Gabriel Peluffo y compañía, junto con Los Tontos y Traidores, conformaron una especie de (no muy) santísima trinidad de toda aquella movida. De esas tres bandas, es Traidores la que siempre vuelve, con Juan Casanova (voz) y Víctor Nattero (guitarra) como dúo medular de cualquier formación. Cuando no es con un toque, como el de 2024, el regreso es con un disco en vivo que estaba perdido por ahí y desempolva para que pueda ver la luz por primera vez.

De eso se trata el álbum que hace una semana publicó Traidores –por el sello Bizarro– en plataformas digitales: Bailando en la oscuridad registra parte del espectáculo “acústico” que la banda dio en 2012 –en dos fechas– en el teatro Solís, que significó nada menos que su debut en el prestigioso recinto, más de 25 años después de publicado su primer disco, el ya clásico Montevideo agoniza (1986).

Casanova cuenta que el espectáculo se grabó y filmó, obviamente, con la idea de publicarlo enseguida, pero pasó tanto tiempo que ya no recuerda por qué motivo no se editó en su momento. Así las cosas, allí quedó el material, archivadísimo. “Pero el año pasado Bizarro reflotó la idea porque tuvo una reestructuración y descubrieron que estaba ese material, y nos lo hicieron llegar. Lo escuchamos y fue una sorpresa tremenda, porque técnicamente estaba bien grabado y nosotros habíamos estado bastante bien”, cuenta.

El cantante recuerda que tocar “en un lugar histórico, tan bonito, que tiene buena acústica y suena tan bien, fue increíble” para la banda. El show se llamó “Teatros nocturnos” y tenía cierta relación con el famoso acústico (sin comillas, porque fue con más guitarras acústicas) que publicaron en 1998, titulado En la profunda noche, que fue grabado en vivo en El Galpón y “a la gente le gustaba mucho” y también a la banda, dice Casanova. “En el Solís se nota que las versiones están mucho mejores y que está mejor registrado”, acota. Además, destaca que incluyeron canciones que salieron luego de aquel acústico, en Primavera digital, de 2002 –hasta hoy, el último disco de estudio de la banda–.

“Primavera digital” es una de las canciones incluidas en este “nuevo” lanzamiento. Por su letra está más vigente que nunca. Casanova subraya que hace más de dos décadas se refería a la “primavera” justamente porque el fenómeno recién comenzaba, o sea, “no se trata de una relación entre personas –que podría parecerlo, por la letra–, sino que tiene que ver con lo que se veía venir: la confusión o interacción entre el mundo digital y el mundo orgánico, por decirlo de algún modo”: “Inhala su perfume, / ella está en el aire y presume, / las flores marchitas / han sido / violadas otra vez, / y todos los colores / programados para el éxtasis, / todos quieren su dosis, / primavera digital”.

Casanova comenta que en esos dos toques fue “la primera vez” que Traidores invitó a participar a un grupo de “figuras, amigos, gente que aprecia a la banda”. Porque en su momento Traidores y “casi todas las bandas” de la generación posdictadura eran “grupos cerrados”, tenían “otro tipo de cabeza”. Pero, más adelante, cuando arrancó La Vela Puerca (segundo lustro de los 90), “pateó el tablero: es la banda que convocaba no sólo a otros músicos” sino también “de diferentes palos” y aportó “esa cabeza” diferente.

Es así que Sebastián Teysera (cantante de La Vela) fue uno de los invitados y puso su gola a disposición de “Máquina”, que fue lanzada con video y todo.

Otro de los invitados fue Juan Campodónico, que aportó su guitarra en “La lluvia cae sobre Montevideo”; fue él quien ahora sugirió que el álbum se llamara Bailando en la oscuridad, como la canción homónima del primer disco de Traidores. En 2020, un disco tributo a la banda, en el que participaron Hablan por la Espalda y La Sangre de Verónika, entre otros artistas, llevó el mismo nombre.

Casanova resalta que esta versión es una de las que más le gustan del álbum que acaban de lanzar, porque es “muy despojada”; sin embargo, “es la más fiel a la versión original, que fue creada así”. “Hubo momentos muy lindos que aportaron los invitados. Valió la pena hacerlo”, acota.

Con respecto al disco en plan despojado anterior, el de 1998, en este hay una diferencia clave porque no es estrictamente acústico, ya que Nattero toca guitarra eléctrica. Casanova dice que la idea no era que fuera un acústico, pero sí que tuviera “ese espíritu”, e insiste con que las versiones están “más logradas” porque, “lógicamente, pasaron unos cuantos años, entonces, había otro tipo de madurez para la interpretación”. “Es algo que nosotros disfrutamos pila, porque no vas a la distorsión, al choque; es más tranqui y se disfruta más todo. El teatro es como el ambiente natural para esto y es un escenario en el que está todo más controlado y escuchás todo mejor. Aunque a mí me rompe mucho las pelotas no poder fumar, pero tampoco es que en las salas rockeras cerradas podés hacerlo”, finaliza.

Bailando en la oscuridad, de Los Traidores. Bizarro, 2025. En plataformas.

