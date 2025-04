“Eso es algo que yo podría hacer alguna vez como salsa”, le dijo una vez a su colega cubano Mucho Manolo. No demoró en grabar una versión épica y plenera de su canción “Cartas sobre la mesa”, que derivó en un éxito de nueve de millones de reproducciones en Youtube.

Además de ser una leyenda viviente a la que sus compatriotas le rinden permanente tributo, el popular cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa es un estudioso y un militante del género tropical, reconocido y admirado por músicos de la talla de Rubén Blades, Marc Anthony y Víctor Manuelle.

“A cualquier canción en el mundo se le puede poner sabor”, afirma sobre su fórmula, en una entrevista reciente con el influencer boricua El Tony, en la que también recuerda que en sus comienzos la salsa fue tan resistida como el trap y el reguetón.

A lo largo de sus 40 años de trayectoria grabó más de 30 discos y con sus giras mundiales conquistó Japón, Europa y Estados Unidos. En el mundo de habla hispana sigue ocupando, junto con el venezolano Oscar D’León, el podio reservado para los salseros activos más relevantes y prestigiosos del género.

Como muchos de sus colegas de época, antes de obtener una oportunidad para mostrar su voz como solista peleó por un lugar en pequeñas y grandes orquestas. Comenzó a cantar a los 12 años con un grupo de amigos de su barrio de crianza, Santurce, en la ciudad puertorriqueña de San Juan. Dos años después grabó por primera vez con la orquesta del director, trompetista y arreglador Mario Ortiz. Ese espaldarazo le permitió acceder a un lugar en la prestigiosa orquesta La Grande y la chance de grabar en el disco Tribute to the Messiah (1979) de la Puerto Rico All Star, dedicado al influyente pianista y compositor puertorriqueño-estadounidense Eddie Palmieri.

Su último long play es un nuevo volumen de la saga Debut y segunda tanda (2024): salsa condimentada con arreglos de jazz en composiciones, en su mayoría, de su socio Juan José Hernández. El disco parece destinado a las pistas de baile, aunque no le falta romanticismo en canciones como “Cuando dije no” y “Como si fuera nuestra”.

El cantante e intérprete, acompañado por una orquesta de 20 músicos, llegará a Montevideo por segunda vez –la primera fue en 2022– en el marco de su Auténtico World Tour. Su espectáculo, con el que ya recorrió Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Canadá y Estados Unidos, incluye un repertorio centrado en los dos volúmenes de Debut y segunda tanda, y algunas de sus canciones más festejadas, como “Derroche”, “Un amor para la historia” y “Mentira”.

Anunciado en principio para el 12 de abril, el show fue pospuesto para el 18 de junio, en el mismo escenario.